Из тюменских магазинов постепенно исчезают «ядовитые» игрушки

Эксперты обнаружили в игрушках повышенное содержание фенола Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из магазинов игрушек Тюмени стали исчезать «Хагги Вагги» — персонажи компьютерной игры для детей. Об этом заявляют горожане и сами продавцы. Ранее в открытых источниках появилась информация о том, что специалисты из Роскачества выявили в игрушках опасные токсины.

«Ребенок попросил купить эту игрушку. Там, где мы их раньше видели, их не оказалось. Спросили у продавцов, те сказали, что „Киси Миси“ и „Хагги Вагги“ больше нет», — рассказала тюменка Виктория.

Агентство обзвонило несколько магазинов игрушек в Тюмени. В магазине карнавальной продукции «Амодей» на вопросы журналиста отказались отвечать и бросили трубку. Позже, когда корреспондент URA.RU позвонил по этому же номеру под видом покупателя, получил краткий ответ. «Нет. Игрушек „Хагги Вагги“ у нас нет», — сообщил продавец «Амодея».

Также мы связались с детским гипермаркетом Rich Family. Там товар оказался в свободном доступе. «В наличии есть несколько игрушек. Нам пока не поступало постановление о снятии их с продаж. Производители у этих игрушек разные и если бы что-то было, нам бы уже сказали», — поведал консультант магазина Rich Family.

В конце декабря появилась информация о том, что специалисты Роскачества обнаружили в составе игрушек «Хагги Вагги» повышенное содержание фенола — токсичного вещества. После проведенных исследований, игрушки начали снимать с продажи в России.

Агентство направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.