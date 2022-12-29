Власти Одессы моментально нашли замену снесенному памятнику Екатерине

В Одессе на месте снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Флаг Украины был установлен в день снесения памятника Екатерине II Фото:

В Одессе на месте снесенного памятника российской императрице Екатерине II установили флаг Украины. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Униан».

«Вместо памятника Екатерине II установили украинский флаг. Красиво», — пишет украинский telegram-канал.

Ночью украинские СМИ сообщили о том, что памятник Екатерине II в Одессе начали демонтировать. Ранее решение о сносе памятника основателям Одессы было принято украинскими депутатами — его поддержали 43 городских чиновника. Помимо памятника российской императрице был снесен также и памятник полководцу Александру Суворову. Памятники были возведены в городе в 1900 году, однако после начала Россией спецоперации на Украине неоднократно подвергались актам вандализма.

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В Одессе на месте снесенного памятника российской императрице Екатерине II установили флаг Украины. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Униан». «Вместо памятника Екатерине II установили украинский флаг. Красиво», — пишет украинский telegram-канал. Ночью украинские СМИ сообщили о том, что памятник Екатерине II в Одессе начали демонтировать. Ранее решение о сносе памятника основателям Одессы было принято украинскими депутатами — его поддержали 43 городских чиновника. Помимо памятника российской императрице был снесен также и памятник полководцу Александру Суворову. Памятники были возведены в городе в 1900 году, однако после начала Россией спецоперации на Украине неоднократно подвергались актам вандализма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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