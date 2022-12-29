На некоторые банковские карты россиян ввели новое ограничение

РИАН: платежная система UnionPay ввела лимит на снятие наличных с карт российских банков

29 декабря 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

С карт с системой UnionPay за рубежом нельзя будет снять более 500 тысяч рублей в день Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Китайская платежная система UnionPay ввела ограничения на снятие наличных с карт российских банков за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. «Union Pay ввела лимит на снятие наличных со своих карт, выпущенных российскими банками, за рубежом. 50 тысяч юаней (517 тысяч рублей или 7,2 тысяч долларов — прим. URA.RU) в день, либо 500 тысяч юаней (5 миллионов рублей или 72 тысячи долларов) в год — или эквивалент в других валютах», — пишет агентство, ссылаясь на источник. Ранее UnionPay ограничила прием своих карт в российских банках, попавших под санкции западных стран. Сейчас их можно использовать лишь за границей или в терминалах кредитных организаций, которые не находятся под санкциями, уточняет телеканал 360.

Китайская платежная система UnionPay ввела ограничения на снятие наличных с карт российских банков за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. «Union Pay ввела лимит на снятие наличных со своих карт, выпущенных российскими банками, за рубежом. 50 тысяч юаней (517 тысяч рублей или 7,2 тысяч долларов — прим. URA.RU) в день, либо 500 тысяч юаней (5 миллионов рублей или 72 тысячи долларов) в год — или эквивалент в других валютах», — пишет агентство, ссылаясь на источник. Ранее UnionPay ограничила прием своих карт в российских банках, попавших под санкции западных стран. Сейчас их можно использовать лишь за границей или в терминалах кредитных организаций, которые не находятся под санкциями, уточняет телеканал 360.