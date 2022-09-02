Карты UnionPay перестали работать с российскими банками

РБК: UnionPay ограничила прием своих карт в российских банках, попавших под санкции

Система UnionPay не будет работать с российскими банками, попавшими под санкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россияне не смогут оплачивать покупки картами китайской платежной системы UnionPay в POS-терминалах российских банков, находящихся под санкциями. Их можно будет использовать только за границей либо в терминалах кредитных организаций, которые не находятся под санкциями. Такую информацию предоставляет издание РБК.

«Китайская платежная система ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран. Она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах. Такое решение UnionPay могла принять из-за страха вторичных санкций», — отметил собеседник издания.

При этом UnionPay ограничила сотрудничество с кредитными организациями РФ по своей инициативе. После ухода из России платежных систем Visa и Mastercard Виза россияне переключились на китайскую UnionPay.

В связи с вынужденной российской спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины и введения Западом жестких санкций Visa и Mastercard перестали работать с российскими банками с 10 марта, пишут Дни.ру. Крупнейшие кредитные организации РФ готовились к выпуску карт платежной системы UnionPay. Однако вскоре после этого стало известно, что иностранные магазины отклоняют платежи с карт китайской платежной системы — проблемы возникали и с оплатой покупок в интернете.

Теперь страны ЕС обсуждают введение восьмого пакета санкций. Страны Балтии предложили расширить список подсанкционных лиц и организаций из России, ввести дополнительные ограничения в торговле, энергетике и пользовании международной платежной системой системой SWIFT, передает телеканал 360.