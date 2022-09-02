Карты UnionPay перестали работать с российскими банками

Россияне не смогут оплачивать покупки картами китайской платежной системы UnionPay в POS-терминалах российских банков, находящихся под санкциями. Их можно будет использовать только за границей либо в терминалах кредитных организаций, которые не находятся под санкциями. Такую информацию предоставляет издание РБК.
«Китайская платежная система ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран. Она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах. Такое решение UnionPay могла принять из-за страха вторичных санкций», — отметил собеседник издания.
При этом UnionPay ограничила сотрудничество с кредитными организациями РФ по своей инициативе. После ухода из России платежных систем Visa и Mastercard Виза россияне переключились на китайскую UnionPay.
В связи с вынужденной российской спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины и введения Западом жестких санкций Visa и Mastercard перестали работать с российскими банками с 10 марта, пишут Дни.ру. Крупнейшие кредитные организации РФ готовились к выпуску карт платежной системы UnionPay. Однако вскоре после этого стало известно, что иностранные магазины отклоняют платежи с карт китайской платежной системы — проблемы возникали и с оплатой покупок в интернете.
Теперь страны ЕС обсуждают введение восьмого пакета санкций. Страны Балтии предложили расширить список подсанкционных лиц и организаций из России, ввести дополнительные ограничения в торговле, энергетике и пользовании международной платежной системой системой SWIFT, передает телеканал 360.
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Россияне не смогут оплачивать покупки картами китайской платежной системы UnionPay в POS-терминалах российских банков, находящихся под санкциями. Их можно будет использовать только за границей либо в терминалах кредитных организаций, которые не находятся под санкциями. Такую информацию предоставляет издание РБК. «Китайская платежная система ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран. Она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах. Такое решение UnionPay могла принять из-за страха вторичных санкций», — отметил собеседник издания. При этом UnionPay ограничила сотрудничество с кредитными организациями РФ по своей инициативе. После ухода из России платежных систем Visa и Mastercard Виза россияне переключились на китайскую UnionPay. В связи с вынужденной российской спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины и введения Западом жестких санкций Visa и Mastercard перестали работать с российскими банками с 10 марта, пишут Дни.ру. Крупнейшие кредитные организации РФ готовились к выпуску карт платежной системы UnionPay. Однако вскоре после этого стало известно, что иностранные магазины отклоняют платежи с карт китайской платежной системы — проблемы возникали и с оплатой покупок в интернете. Теперь страны ЕС обсуждают введение восьмого пакета санкций. Страны Балтии предложили расширить список подсанкционных лиц и организаций из России, ввести дополнительные ограничения в торговле, энергетике и пользовании международной платежной системой системой SWIFT, передает телеканал 360.