В Нижневартовске снесут дом, в котором взорвался газ 29 декабря 2022 в 16:48 Размер текста - 17 + Разрушенную пятиэтажку снесут, а жильцов переселят до 31 декабря 2023 года Фото: Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске В Нижневартовске (ХМАО) дом по адресу: улица Мира,6а, в котором 4 декабря из-за взрыва газа обрушился подъезд, признан аварийным и подлежащим сносу. Постановление главы города опубликовано на официальном сайте администрации. «Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Нижневартовск, улица Мира, дом 6а, аварийным и подлежащим сносу. Управлению по жилищной политике администрации города в срок до 31 декабря 2023 года произвести переселение граждан из жилых помещений», — указано в документе. После завершения процесса расселения управлению экологии Нижневартовска надлежит снести. После сноса дома его снимут с государственного кадастрового учета. В настоящее время продолжается оформление всех документов пострадавших жителей и переселение их в квартиры маневренного фонда. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации о судьбе квартир, расположенных в примыкающих к дому арках, но на момент публикации ответа не получил. Ранее URA.RU сообщало о планах мэрии Нижневартовска купить квартиры жителям дома взамен разрушенных. Эксперты ВНИИ ГО и ЧС предупредили об опасности дальнейшего обрушения дома и его непригодности для проживания. В Нижневартовске (ХМАО) дом по адресу: улица Мира,6а, в котором 4 декабря из-за взрыва газа обрушился подъезд, признан аварийным и подлежащим сносу. Постановление главы города опубликовано на официальном сайте администрации. «Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Нижневартовск, улица Мира, дом 6а, аварийным и подлежащим сносу. Управлению по жилищной политике администрации города в срок до 31 декабря 2023 года произвести переселение граждан из жилых помещений», — указано в документе. После завершения процесса расселения управлению экологии Нижневартовска надлежит снести. После сноса дома его снимут с государственного кадастрового учета. В настоящее время продолжается оформление всех документов пострадавших жителей и переселение их в квартиры маневренного фонда. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации о судьбе квартир, расположенных в примыкающих к дому арках, но на момент публикации ответа не получил. Ранее URA.RU сообщало о планах мэрии Нижневартовска купить квартиры жителям дома взамен разрушенных. Эксперты ВНИИ ГО и ЧС предупредили об опасности дальнейшего обрушения дома и его непригодности для проживания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям