Спецназовца из Нижневартовска от гибели на СВО спас бронежилет

29 декабря 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Бойца подразделения «Барс» спас от смерти бронежилет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецназовец из Нижневартовска (ХМАО) Андрей Донников, воевавший в составе подразделения «Барс», получил ранение в секторе проведения спецоперации. Глава города Дмитрий Кощенко опубликовал в своем официальном telegram-канале пост, в котором сообщил, что позвонил бойцу и узнал, что того от смерти спас бронежилет. «Вартовчанин Андрей Донников получил ранение, находясь в зоне специальной военной операции. Позвонил нашему бойцу, узнал, как состояние здоровья, требуется ли помощь. Андрей рассказал, что жизнь ему спас бронежилет (амуниция приобреталась для мобилизованных югорчан по поручению губернатора Натальи Владимировны Комаровой)», — написал Кощенко. По словам мэра Нижневартовска, Донников лечится в госпитале. «После восстановления он планирует вернуться в зону СВО, в подразделение „Барс“. Во время разговора Андрей был настроен позитивно, бодро. Испытал искреннюю гордость за нашего земляка», — добавил Кощенко. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова передала семье из Когалыма поздравление от мобилизованного отца, с которым она познакомилась во время командировки в ЛНР. Комарова заверила супругу военнослужащего, что тот чувствует себя хорошо.

Спецназовец из Нижневартовска (ХМАО) Андрей Донников, воевавший в составе подразделения «Барс», получил ранение в секторе проведения спецоперации. Глава города Дмитрий Кощенко опубликовал в своем официальном telegram-канале пост, в котором сообщил, что позвонил бойцу и узнал, что того от смерти спас бронежилет. «Вартовчанин Андрей Донников получил ранение, находясь в зоне специальной военной операции. Позвонил нашему бойцу, узнал, как состояние здоровья, требуется ли помощь. Андрей рассказал, что жизнь ему спас бронежилет (амуниция приобреталась для мобилизованных югорчан по поручению губернатора Натальи Владимировны Комаровой)», — написал Кощенко. По словам мэра Нижневартовска, Донников лечится в госпитале. «После восстановления он планирует вернуться в зону СВО, в подразделение „Барс“. Во время разговора Андрей был настроен позитивно, бодро. Испытал искреннюю гордость за нашего земляка», — добавил Кощенко. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова передала семье из Когалыма поздравление от мобилизованного отца, с которым она познакомилась во время командировки в ЛНР. Комарова заверила супругу военнослужащего, что тот чувствует себя хорошо.