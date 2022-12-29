Экс-премьер Украины раскрыл суть договора между Зеленским и Байденом

Экс-премьер Украины Азаров: в США знают, что Зеленский разворовывает западную помощь

30 декабря 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

Николай Азаров считает, США закрывают глаза на разворовывание выделенных денег Владимиром Зеленским Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США в курсе, что президент Украины Владимир Зеленский занимается разворовываем денежных средств, которые выделяются Вашингтоном для помощи Киеву. Как заявил экс-премьер страны Николай Азаров, украинскому лидеру это сходит с рук из-за выполнения поставленных перед ним задач. «Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы» — рассказал Азаров в интервью Youtube-каналу «Мрия» . Он уточнил, что на это закрывают глаза, потому что Зеленский решает поставленные задачи — «гробит страну и причиняет ущерб России». Азаров добавил, что в случае проверки палаты представителей Зеленскому придется «несладко». Экс-премьер заявил, что речь может идти о присвоении нескольких десятков миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря. Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что украинский лидер боится поражений ВСУ, поэтому решил посетить Америку. Автор The American Conservative Брэдли Девлин отмечает, что вместо благодарности за оказанную ранее помощь, а также новый пакет в виде 45 миллиардов долларов президент Украины выдвигает все больше требований.

Власти США в курсе, что президент Украины Владимир Зеленский занимается разворовываем денежных средств, которые выделяются Вашингтоном для помощи Киеву. Как заявил экс-премьер страны Николай Азаров, украинскому лидеру это сходит с рук из-за выполнения поставленных перед ним задач. «Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы» — рассказал Азаров в интервью Youtube-каналу «Мрия». Он уточнил, что на это закрывают глаза, потому что Зеленский решает поставленные задачи — «гробит страну и причиняет ущерб России». Азаров добавил, что в случае проверки палаты представителей Зеленскому придется «несладко». Экс-премьер заявил, что речь может идти о присвоении нескольких десятков миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря. Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что украинский лидер боится поражений ВСУ, поэтому решил посетить Америку. Автор The American Conservative Брэдли Девлин отмечает, что вместо благодарности за оказанную ранее помощь, а также новый пакет в виде 45 миллиардов долларов президент Украины выдвигает все больше требований.