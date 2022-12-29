29 декабря 2022

Экономист предрек «ощутимые» последствия странам, присоединившимся к потолку цен на российскую нефть

Эксперт Джафарли: европейские страны столкнутся с последствиями нефтяного контроля РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , нефть
РФ усиливает контроль и мониторинг над продажей нефти Фото:

Россия усиливает мониторинг и контроль над продажей своей нефти странам, присоединившимся к политике потолка цен на сырье. Это может повлечь за собой определенные последствия для европейских экспортеров, рассказал азербайджанский экономист Натик Джафарли.

«Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым. Из-за того, что будет исключена возможность продажи нефти обходными путями государствам, поддержавшим введение ограничений на российскую нефть», — подчеркнул эксперт.

Джафарли рассказал, что рынки не критично отреагировали на данные события, особых повышений цен на нефть не было. Российский контроль создаст напряженность на нефтяных рынках и невозможность покупки нефти для европейских стран через третьи страны.

Ранее URA.RU сообщало о решении России продавать нефть исключительно по рыночным ценам. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Россия усиливает мониторинг и контроль над продажей своей нефти странам, присоединившимся к политике потолка цен на сырье. Это может повлечь за собой определенные последствия для европейских экспортеров, рассказал азербайджанский экономист Натик Джафарли. «Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым. Из-за того, что будет исключена возможность продажи нефти обходными путями государствам, поддержавшим введение ограничений на российскую нефть», — подчеркнул эксперт. Джафарли рассказал, что рынки не критично отреагировали на данные события, особых повышений цен на нефть не было. Российский контроль создаст напряженность на нефтяных рынках и невозможность покупки нефти для европейских стран через третьи страны. Ранее URA.RU сообщало о решении России продавать нефть исключительно по рыночным ценам. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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