Экономист предрек «ощутимые» последствия странам, присоединившимся к потолку цен на российскую нефть

Эксперт Джафарли: европейские страны столкнутся с последствиями нефтяного контроля РФ

30 декабря 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

РФ усиливает контроль и мониторинг над продажей нефти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия усиливает мониторинг и контроль над продажей своей нефти странам, присоединившимся к политике потолка цен на сырье. Это может повлечь за собой определенные последствия для европейских экспортеров, рассказал азербайджанский экономист Натик Джафарли. «Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым. Из-за того, что будет исключена возможность продажи нефти обходными путями государствам, поддержавшим введение ограничений на российскую нефть», — подчеркнул эксперт. Джафарли рассказал, что рынки не критично отреагировали на данные события, особых повышений цен на нефть не было. Российский контроль создаст напряженность на нефтяных рынках и невозможность покупки нефти для европейских стран через третьи страны. Ранее URA.RU сообщало о решении России продавать нефть исключительно по рыночным ценам. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Россия усиливает мониторинг и контроль над продажей своей нефти странам, присоединившимся к политике потолка цен на сырье. Это может повлечь за собой определенные последствия для европейских экспортеров, рассказал азербайджанский экономист Натик Джафарли. «Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым. Из-за того, что будет исключена возможность продажи нефти обходными путями государствам, поддержавшим введение ограничений на российскую нефть», — подчеркнул эксперт. Джафарли рассказал, что рынки не критично отреагировали на данные события, особых повышений цен на нефть не было. Российский контроль создаст напряженность на нефтяных рынках и невозможность покупки нефти для европейских стран через третьи страны. Ранее URA.RU сообщало о решении России продавать нефть исключительно по рыночным ценам. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.