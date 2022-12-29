Военным подарили спецоборудования для ремонта техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Десять тысяч военнослужащих из Челябинской области, находящиеся в зоне проведения спецоперации, получили новогодние подарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения Общенародного фронта (ОНФ).

«Машина, загруженная оборудованием и профессиональными инструментами для ремонта боевой техники, предназначена для пяти полков и пяти батальонов, участвующих в СВО. Это наши ребята из 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

Там отметили, что при подготовке груза учли мнение самих военных. То есть, на фронт отправилось все самое необходимое для них. Весь отправленный инструмент пригодится им на передовой.

Ранее в добровольческий батальон «Южноуралец» от правительства области доставили автомобиль. Новый «УАЗ» поможет бойцам в выполнении боевых задач. Помимо внедорожника военные получили печи, электрогенераторы, спутниковый терминал и другое оборудование для передовой.