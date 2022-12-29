29 декабря 2022

Десять тысяч челябинских военных получили новогодние подарки на фронте. Видео

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Военным подарили спецоборудования для ремонта техники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Десять тысяч военнослужащих из Челябинской области, находящиеся в зоне проведения спецоперации, получили новогодние подарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения Общенародного фронта (ОНФ).

«Машина, загруженная оборудованием и профессиональными инструментами для ремонта боевой техники, предназначена для пяти полков и пяти батальонов, участвующих в СВО. Это наши ребята из 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

Там отметили, что при подготовке груза учли мнение самих военных. То есть, на фронт отправилось все самое необходимое для них. Весь отправленный инструмент пригодится им на передовой.

Ранее в добровольческий батальон «Южноуралец» от правительства области доставили автомобиль. Новый «УАЗ» поможет бойцам в выполнении боевых задач. Помимо внедорожника военные получили печи, электрогенераторы, спутниковый терминал и другое оборудование для передовой.

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Десять тысяч военнослужащих из Челябинской области, находящиеся в зоне проведения спецоперации, получили новогодние подарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения Общенародного фронта (ОНФ). «Машина, загруженная оборудованием и профессиональными инструментами для ремонта боевой техники, предназначена для пяти полков и пяти батальонов, участвующих в СВО. Это наши ребята из 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Там отметили, что при подготовке груза учли мнение самих военных. То есть, на фронт отправилось все самое необходимое для них. Весь отправленный инструмент пригодится им на передовой. Ранее в добровольческий батальон «Южноуралец» от правительства области доставили автомобиль. Новый «УАЗ» поможет бойцам в выполнении боевых задач. Помимо внедорожника военные получили печи, электрогенераторы, спутниковый терминал и другое оборудование для передовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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