26 декабря 2022

Челябинским военным в Донбассе доставили автомобиль. Фото

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Груз в Донбасс привезли военным батальона «Южноуралец» Фото:
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Военным батальона «Южноуралец» из Челябинской области в Донбасс доставили автомобиль. Как сообщила пресс-служба главы региона, также военнослужащие получили другую технику.

«В канун Нового года от правительства области военнослужащим батальона связи „Южноуралец“ доставлен гуманитарный груз. Бойцам передали автомобиль „УАЗ“ и другую технику», — отметили в правительстве.

Военные получили печи, электрогенераторы, спутниковый терминал и другое оборудование для передовой. Среди прочих вещей челябинцам вручили новогодние подарки. Военнослужащие в ответ передали благодарность от всего батальона.

В декабре компания из Магнитогорска доставила «Южноуральцу» груз с техникой и фирменным хамоном. Магнитогорцы изучают возможность запуска в Донбассе производства сыровяленых деликатесов. Активисты нашли на передовой бойца, с которым не было связи с начала ноября.

Груз на Донбасс доставили в канун Нового года
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Вместе с посылками бойцам доставили автомобиль «УАЗ»
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Военным батальона «Южноуралец» из Челябинской области в Донбасс доставили автомобиль. Как сообщила пресс-служба главы региона, также военнослужащие получили другую технику. «В канун Нового года от правительства области военнослужащим батальона связи „Южноуралец“ доставлен гуманитарный груз. Бойцам передали автомобиль „УАЗ“ и другую технику», — отметили в правительстве. Военные получили печи, электрогенераторы, спутниковый терминал и другое оборудование для передовой. Среди прочих вещей челябинцам вручили новогодние подарки. Военнослужащие в ответ передали благодарность от всего батальона. В декабре компания из Магнитогорска доставила «Южноуральцу» груз с техникой и фирменным хамоном. Магнитогорцы изучают возможность запуска в Донбассе производства сыровяленых деликатесов. Активисты нашли на передовой бойца, с которым не было связи с начала ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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