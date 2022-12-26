Челябинским военным в Донбассе доставили автомобиль. Фото

27 декабря 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Груз в Донбасс привезли военным батальона «Южноуралец» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военным батальона «Южноуралец» из Челябинской области в Донбасс доставили автомобиль. Как сообщила пресс-служба главы региона, также военнослужащие получили другую технику. «В канун Нового года от правительства области военнослужащим батальона связи „Южноуралец“ доставлен гуманитарный груз. Бойцам передали автомобиль „УАЗ“ и другую технику», — отметили в правительстве. Военные получили печи, электрогенераторы, спутниковый терминал и другое оборудование для передовой. Среди прочих вещей челябинцам вручили новогодние подарки. Военнослужащие в ответ передали благодарность от всего батальона. В декабре компания из Магнитогорска доставила «Южноуральцу» груз с техникой и фирменным хамоном. Магнитогорцы изучают возможность запуска в Донбассе производства сыровяленых деликатесов. Активисты нашли на передовой бойца, с которым не было связи с начала ноября. Груз на Донбасс доставили в канун Нового года Фото: пресс-служба главы региона Вместе с посылками бойцам доставили автомобиль «УАЗ» Фото: пресс-служба главы региона

Военным батальона «Южноуралец» из Челябинской области в Донбасс доставили автомобиль. Как сообщила пресс-служба главы региона, также военнослужащие получили другую технику. «В канун Нового года от правительства области военнослужащим батальона связи „Южноуралец“ доставлен гуманитарный груз. Бойцам передали автомобиль „УАЗ“ и другую технику», — отметили в правительстве. Военные получили печи, электрогенераторы, спутниковый терминал и другое оборудование для передовой. Среди прочих вещей челябинцам вручили новогодние подарки. Военнослужащие в ответ передали благодарность от всего батальона. В декабре компания из Магнитогорска доставила «Южноуральцу» груз с техникой и фирменным хамоном. Магнитогорцы изучают возможность запуска в Донбассе производства сыровяленых деликатесов. Активисты нашли на передовой бойца, с которым не было связи с начала ноября.