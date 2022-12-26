Financial Times: тактика Суровикина лишила ВСУ шансов на успешное наступление

26 декабря 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Действия Суровикина снизили вероятность успешного украинского наступления, пишет Financial Times Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Успешные шаги командующего группировкой российских войск в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина на юге Украины снизили вероятность успешного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Financial Times. «Действия Суровикина снизили шансы украинских войск на успешное наступление на южном направлении», — пишет газета . Авторы материала отмечают среди успешных действий командующего укрепление обороны российской армии, а также успешная переброска войск из Херсона. Ранее рассказали о «ловушках» Сергея Суровикина для украинских зенитных ракетных батарей, которые представляют собой беспилотники-мишени, помогающие выявить позиции ПВО ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для понимания характера Суровикина достаточно посмотреть на взгляд командующего, передает RT. Также Залужный провел параллели между командующим российскими войсками и военачальниками времен первого российского императора Петра I, сообщает «Национальная служба новостей».

Успешные шаги командующего группировкой российских войск в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина на юге Украины снизили вероятность успешного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Financial Times. «Действия Суровикина снизили шансы украинских войск на успешное наступление на южном направлении», — пишет газета. Авторы материала отмечают среди успешных действий командующего укрепление обороны российской армии, а также успешная переброска войск из Херсона. Ранее рассказали о «ловушках» Сергея Суровикина для украинских зенитных ракетных батарей, которые представляют собой беспилотники-мишени, помогающие выявить позиции ПВО ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для понимания характера Суровикина достаточно посмотреть на взгляд командующего, передает RT. Также Залужный провел параллели между командующим российскими войсками и военачальниками времен первого российского императора Петра I, сообщает «Национальная служба новостей».