В Екатеринбурге открылась главная новогодняя площадка города. Фото, видео

В Екатеринбурге открылся ледовый городок на площади 1905 года

30 декабря 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Стоимость ледового городка составила 25 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге состоялось открытие ледового городка на площади 1905 года и презентация представления в честь 300-летия города. Площадка проработает 17 дней и закроется 15 января. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. В этом году администрация города отказалась от торжества и салюта в честь старта работы площадки, но все же провело официальное открытие. Для жителей Екатеринбурга презентовали ледяные фигуры, среди который оказались статуи лесных животных (зайца, ежа, глухаря, совы и других), крепость, скамейки изо льда, снеговики с гармошкой и горки. Также на открытии презентовали представление, посвященное 300-летию Екатеринбурга: оно будет проходить все январские праздники два раза в день. Поздравляли горожан Дед Мороз и Снегурочкой, роль которой исполнила «Мисс Екатеринбург 2022» Татьяна Кузьмина. Также в подарок екатеринбуржцам привезли елочную игрушку с Донбасса. Сегодня в ледяной городок можно будет попасть до 22.00, в новогоднюю и рождественскую ночь — до трех часов ночи. После новогодних праздников развлечения на площади будут доступны до 22.00. Стоит отметить, что в городке есть туалеты, но они платные — 20 рублей за посещение, карточки не принимаются. В 2022 году ледовый городок обошелся примерно в 25 миллионов рублей. Среди новшеств в этом году вместо пластиковой елки поставили настоящую 30-метровую ель, которую привезли в Екатеринбург из поселка Шамары Шалинского городского округа. После праздников ее распилят и раздадут школам на сувениры. О том, как будет работать ледовый городок, URA.RU рассказывало ранее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге состоялось открытие ледового городка на площади 1905 года и презентация представления в честь 300-летия города. Площадка проработает 17 дней и закроется 15 января. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. В этом году администрация города отказалась от торжества и салюта в честь старта работы площадки, но все же провело официальное открытие. Для жителей Екатеринбурга презентовали ледяные фигуры, среди который оказались статуи лесных животных (зайца, ежа, глухаря, совы и других), крепость, скамейки изо льда, снеговики с гармошкой и горки. Также на открытии презентовали представление, посвященное 300-летию Екатеринбурга: оно будет проходить все январские праздники два раза в день. Поздравляли горожан Дед Мороз и Снегурочкой, роль которой исполнила «Мисс Екатеринбург 2022» Татьяна Кузьмина. Также в подарок екатеринбуржцам привезли елочную игрушку с Донбасса. Сегодня в ледяной городок можно будет попасть до 22.00, в новогоднюю и рождественскую ночь — до трех часов ночи. После новогодних праздников развлечения на площади будут доступны до 22.00. Стоит отметить, что в городке есть туалеты, но они платные — 20 рублей за посещение, карточки не принимаются. В 2022 году ледовый городок обошелся примерно в 25 миллионов рублей. Среди новшеств в этом году вместо пластиковой елки поставили настоящую 30-метровую ель, которую привезли в Екатеринбург из поселка Шамары Шалинского городского округа. После праздников ее распилят и раздадут школам на сувениры. О том, как будет работать ледовый городок, URA.RU рассказывало ранее.