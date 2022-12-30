Глава СНБО Украины пригрозил вторжением ВСУ на территорию России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
Украина может вторгнуться в Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия может вторгнуться на территорию России, если увидит в этом необходимость. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь», — заявил Данилов. Его слова приводит издание argumenti.ru.

Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников рассказывал, что Украина готовит наступление на Белгородскую область. По его мнению, Украине выгодно произвести эффектный удар по России, чтобы убедить Запад в целесообразности финансовой поддержки с их стороны.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская армия может вторгнуться на территорию России, если увидит в этом необходимость. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь», — заявил Данилов. Его слова приводит издание argumenti.ru. Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников рассказывал, что Украина готовит наступление на Белгородскую область. По его мнению, Украине выгодно произвести эффектный удар по России, чтобы убедить Запад в целесообразности финансовой поддержки с их стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...