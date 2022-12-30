Глава СНБО Украины пригрозил вторжением ВСУ на территорию России

Украина может вторгнуться в Россию Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия может вторгнуться на территорию России, если увидит в этом необходимость. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь», — заявил Данилов. Его слова приводит издание argumenti.ru.

Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников рассказывал, что Украина готовит наступление на Белгородскую область. По его мнению, Украине выгодно произвести эффектный удар по России, чтобы убедить Запад в целесообразности финансовой поддержки с их стороны.