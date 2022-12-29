Суд отменил отставку свердловского мэра

Алапаевский суд отменил решение депутатов гордумы о досрочном увольнении главы города Сайгида Билалова

30 декабря 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Глава Алапаевска отстоял место на верхушке власти города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Городской суд Алапаевска отменил решение депутатов гордумы о досрочном увольнении главы города Сайгида Билалова. Об это URA.RU сообщил источник в гордуме. «Суд Алапаевска отменил решение думы, отправившей Билалова в отставку. У депутатов есть месяц для подачи апелляции в Свердловский областной суд. Но шансов выиграть практически нет: решение думы было принято с процедурными нарушениями, по существу претензий, предъявленных главе, оно слабое по существу претензий», — сообщил URA.RU источник в алапаевской думе. Ранее агентство сообщало, что Сайгид Билалов начал судиться с гордумой из-за досрочного увольнения. Глава города составил административный иск об оспаривании отставки. Досрочное увольнение мэра приостанавливалась судом до вступления в законную силу.

Городской суд Алапаевска отменил решение депутатов гордумы о досрочном увольнении главы города Сайгида Билалова. Об это URA.RU сообщил источник в гордуме. «Суд Алапаевска отменил решение думы, отправившей Билалова в отставку. У депутатов есть месяц для подачи апелляции в Свердловский областной суд. Но шансов выиграть практически нет: решение думы было принято с процедурными нарушениями, по существу претензий, предъявленных главе, оно слабое по существу претензий», — сообщил URA.RU источник в алапаевской думе. Ранее агентство сообщало, что Сайгид Билалов начал судиться с гордумой из-за досрочного увольнения. Глава города составил административный иск об оспаривании отставки. Досрочное увольнение мэра приостанавливалась судом до вступления в законную силу.