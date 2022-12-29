29 декабря 2022

Суд отменил отставку свердловского мэра

Алапаевский суд отменил решение депутатов гордумы о досрочном увольнении главы города Сайгида Билалова
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Глава Алапаевска отстоял место на верхушке власти города Фото:

Городской суд Алапаевска отменил решение депутатов гордумы о досрочном увольнении главы города Сайгида Билалова. Об это URA.RU сообщил источник в гордуме.

«Суд Алапаевска отменил решение думы, отправившей Билалова в отставку. У депутатов есть месяц для подачи апелляции в Свердловский областной суд. Но шансов выиграть практически нет: решение думы было принято с процедурными нарушениями, по существу претензий, предъявленных главе, оно слабое по существу претензий», — сообщил URA.RU источник в алапаевской думе.

Ранее агентство сообщало, что Сайгид Билалов начал судиться с гордумой из-за досрочного увольнения. Глава города составил административный иск об оспаривании отставки. Досрочное увольнение мэра приостанавливалась судом до вступления в законную силу.

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Городской суд Алапаевска отменил решение депутатов гордумы о досрочном увольнении главы города Сайгида Билалова. Об это URA.RU сообщил источник в гордуме. «Суд Алапаевска отменил решение думы, отправившей Билалова в отставку. У депутатов есть месяц для подачи апелляции в Свердловский областной суд. Но шансов выиграть практически нет: решение думы было принято с процедурными нарушениями, по существу претензий, предъявленных главе, оно слабое по существу претензий», — сообщил URA.RU источник в алапаевской думе. Ранее агентство сообщало, что Сайгид Билалов начал судиться с гордумой из-за досрочного увольнения. Глава города составил административный иск об оспаривании отставки. Досрочное увольнение мэра приостанавливалась судом до вступления в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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