На Красной площади мужчина попытался поджечь новогоднюю елку

Злоумышленник взял с собой канистру бензина
На Красной площади Москвы мужчина попытался поджечь новогоднюю елку, воспользовавшись бензином. Он задержан, а елку поставили под усиленную охрану.
«Злоумышленником оказался Дмитрий М. Он пришел к елке с канистрой с бензином и облил ее», — сообщил источник «Рен ТВ».
По данным телеканала, поджигателя заметили сотрудники полиции и предотвратили пожар. Мужчина задержан.
В канун Нового года происходят различные ЧП. Так, на минувшие праздники россияне дрались с полицией, тушили дома от петард и спасали детей.
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