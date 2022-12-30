30 декабря 2022

На Красной площади мужчина попытался поджечь новогоднюю елку

© Служба новостей «URA.RU»
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Предновогодняя Москва, елка, вечерний город, город москва, кремль, новый год, иллюминация
Злоумышленник взял с собой канистру бензина Фото:

На Красной площади Москвы мужчина попытался поджечь новогоднюю елку, воспользовавшись бензином. Он задержан, а елку поставили под усиленную охрану.

«Злоумышленником оказался Дмитрий М. Он пришел к елке с канистрой с бензином и облил ее», — сообщил источник «Рен ТВ».

По данным телеканала, поджигателя заметили сотрудники полиции и предотвратили пожар. Мужчина задержан.

В канун Нового года происходят различные ЧП. Так, на минувшие праздники россияне дрались с полицией, тушили дома от петард и спасали детей.

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На Красной площади Москвы мужчина попытался поджечь новогоднюю елку, воспользовавшись бензином. Он задержан, а елку поставили под усиленную охрану. «Злоумышленником оказался Дмитрий М. Он пришел к елке с канистрой с бензином и облил ее», — сообщил источник «Рен ТВ». По данным телеканала, поджигателя заметили сотрудники полиции и предотвратили пожар. Мужчина задержан. В канун Нового года происходят различные ЧП. Так, на минувшие праздники россияне дрались с полицией, тушили дома от петард и спасали детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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