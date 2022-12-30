На Красной площади мужчина попытался поджечь новогоднюю елку 31 декабря 2022 в 03:59 Размер текста - 17 + Злоумышленник взял с собой канистру бензина Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Красной площади Москвы мужчина попытался поджечь новогоднюю елку, воспользовавшись бензином. Он задержан, а елку поставили под усиленную охрану. «Злоумышленником оказался Дмитрий М. Он пришел к елке с канистрой с бензином и облил ее», — сообщил источник «Рен ТВ». По данным телеканала, поджигателя заметили сотрудники полиции и предотвратили пожар. Мужчина задержан. В канун Нового года происходят различные ЧП. Так, на минувшие праздники россияне дрались с полицией, тушили дома от петард и спасали детей. На Красной площади Москвы мужчина попытался поджечь новогоднюю елку, воспользовавшись бензином. Он задержан, а елку поставили под усиленную охрану. «Злоумышленником оказался Дмитрий М. Он пришел к елке с канистрой с бензином и облил ее», — сообщил источник «Рен ТВ». По данным телеканала, поджигателя заметили сотрудники полиции и предотвратили пожар. Мужчина задержан. В канун Нового года происходят различные ЧП. Так, на минувшие праздники россияне дрались с полицией, тушили дома от петард и спасали детей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям