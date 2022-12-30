Руководство главного парка Екатеринбурга дерзко зашло на новую территорию. Фото

Дирекция парка Маяковского обратилась к жителям Уралмаша перед Новым годом

31 декабря 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Удастся ли Павлу Зубакину и его людям преобразовать парк «Уралмаш» в 2023-м — одна из интриг, связанных с ЦПКиО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство главного парка Екатеринбурга — ЦПКиО имени Маяковского — отметило получение контроля над летним парком «Уралмаш» арт-акцией. У входа в парк появилась надпись «Привет, Уралмаш!». Внимание на нее обратили местные жители. Как рассказали URA.RU в администрации ЦПКиО, надпись появилась несколько часов назад. Идея возникла после того, как организаторы фестиваля «Не темно» разметили у входа в ЖК Clever park (находится рядом с парком Маяковского) светящуюся надпись «Привет, сосед», которая разошлась по СМИ. «Мы сделали в такой же стилистике, чтобы сообщить жителям Уралмаша, что в следующем году приступим к развитию парка», — поделились организаторы. Новость по теме Команда парка Маяковского раскрыла, как изменится площадка для отдыха на Уралмаше в Екатеринбурге В 2022 году жители Уралмаша проиграли Академическому району в ожесточенной борьбе за федеральные деньги на благоустройство. Утешая их, Орлов объявил, что, несмотря на поражение, в летний парк вложат городские деньги. Но поскольку ресурсы муниципалитета ограничены, парк передали в управление ЦПКиО, имеющего эффективную экономическую модель. Директор ЦПКиО Павел Зубакин возражать не стал — для него это новый вызов. Зубакин возглавил ЦПКиО в июне 2021-го — после того, как в отставку ушла предыдущий директор Екатерина Кейльман. Считается, что именно она предложила его кандидатуру губернатору Евгению Куйвашеву. Вместе с Орловым глава региона уже несколько раз посещал ЦПКиО и высказывал команде менеджеров поддержку. Предполагается, что ночью надпись будет светиться Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство главного парка Екатеринбурга — ЦПКиО имени Маяковского — отметило получение контроля над летним парком «Уралмаш» арт-акцией. У входа в парк появилась надпись «Привет, Уралмаш!». Внимание на нее обратили местные жители. Как рассказали URA.RU в администрации ЦПКиО, надпись появилась несколько часов назад. Идея возникла после того, как организаторы фестиваля «Не темно» разметили у входа в ЖК Clever park (находится рядом с парком Маяковского) светящуюся надпись «Привет, сосед», которая разошлась по СМИ. «Мы сделали в такой же стилистике, чтобы сообщить жителям Уралмаша, что в следующем году приступим к развитию парка», — поделились организаторы. В 2022 году жители Уралмаша проиграли Академическому району в ожесточенной борьбе за федеральные деньги на благоустройство. Утешая их, Орлов объявил, что, несмотря на поражение, в летний парк вложат городские деньги. Но поскольку ресурсы муниципалитета ограничены, парк передали в управление ЦПКиО, имеющего эффективную экономическую модель. Директор ЦПКиО Павел Зубакин возражать не стал — для него это новый вызов. Зубакин возглавил ЦПКиО в июне 2021-го — после того, как в отставку ушла предыдущий директор Екатерина Кейльман. Считается, что именно она предложила его кандидатуру губернатору Евгению Куйвашеву. Вместе с Орловым глава региона уже несколько раз посещал ЦПКиО и высказывал команде менеджеров поддержку.