Военкоры сообщают о прорыве ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Военкоры сообщают о том, что ЧВК «Вагнер» зашла в Бахмут
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ЧВК «Вагнер» и подразделения ВДВ России прорвали оборону противника и вошли в Бахмут (Артемовск). Информация об этом была опубликована в telegram-канале «Архангел спецназа».
«ЧВК „Вагнер“ и подразделения ВДВ зашли в Артемовск с южной стороны. Так же музыканты зашли в Клещеевку», — пишут в telegram-канале. Также сообщается, что у бойцов ЧВК есть несколько танков Т-90М «Прорыв». В Бахмуте ведутся бои.
Ранее сообщалось, что Киев направил в Бахмут иностранных наемников. Об этом сообщал офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
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