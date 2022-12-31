Военкоры сообщают о прорыве ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Военкоры сообщают о том, что ЧВК «Вагнер» зашла в Бахмут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» и подразделения ВДВ России прорвали оборону противника и вошли в Бахмут (Артемовск). Информация об этом была опубликована в telegram-канале «Архангел спецназа».

«ЧВК „Вагнер“ и подразделения ВДВ зашли в Артемовск с южной стороны. Так же музыканты зашли в Клещеевку», — пишут в telegram-канале. Также сообщается, что у бойцов ЧВК есть несколько танков Т-90М «Прорыв». В Бахмуте ведутся бои.

Ранее сообщалось, что Киев направил в Бахмут иностранных наемников. Об этом сообщал офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.