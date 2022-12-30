30 декабря 2022

Синоптики обещают челябинцам минус 33 в новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, пенсионер, пешеход, зима, нищая, бедность, побирушка, мороз, автотранспорт, масочный режим
На регион обрушатся снегопады Фото:

В ночь на 1 января в Челябинской области ожидается до минус 33 градусов мороза. Вечером 31 декабря начнется снегопад, который продлится до утра, сообщается на сайте челябинского гидрометцентра.

«В ночь на 1 января в Челябинской области ожидается -23…-28, в низинах до -33. Переменная облачность, местами небольшой снег, на юге до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица, утром местами изморозь», — говорится в прогнозе синоптиков.

Днем 1 января потеплеет до -13…-18, на крайнем западе — до -8. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. К понедельнику температура воздуха днем поднимется до 0…-5, снег усилится.

Ранее синоптики обещали, что 2023 год для Челябинской области начнется с морозов и снегопадов. Региональное ГИБДД даже просит водителей отказаться от поездок в южные районы Челябинской области.

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В ночь на 1 января в Челябинской области ожидается до минус 33 градусов мороза. Вечером 31 декабря начнется снегопад, который продлится до утра, сообщается на сайте челябинского гидрометцентра. «В ночь на 1 января в Челябинской области ожидается -23…-28, в низинах до -33. Переменная облачность, местами небольшой снег, на юге до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица, утром местами изморозь», — говорится в прогнозе синоптиков. Днем 1 января потеплеет до -13…-18, на крайнем западе — до -8. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. К понедельнику температура воздуха днем поднимется до 0…-5, снег усилится. Ранее синоптики обещали, что 2023 год для Челябинской области начнется с морозов и снегопадов. Региональное ГИБДД даже просит водителей отказаться от поездок в южные районы Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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