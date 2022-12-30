Синоптики обещают челябинцам минус 33 в новогоднюю ночь

На регион обрушатся снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на 1 января в Челябинской области ожидается до минус 33 градусов мороза. Вечером 31 декабря начнется снегопад, который продлится до утра, сообщается на сайте челябинского гидрометцентра.

«В ночь на 1 января в Челябинской области ожидается -23…-28, в низинах до -33. Переменная облачность, местами небольшой снег, на юге до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица, утром местами изморозь», — говорится в прогнозе синоптиков.

Днем 1 января потеплеет до -13…-18, на крайнем западе — до -8. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. К понедельнику температура воздуха днем поднимется до 0…-5, снег усилится.

Ранее синоптики обещали, что 2023 год для Челябинской области начнется с морозов и снегопадов. Региональное ГИБДД даже просит водителей отказаться от поездок в южные районы Челябинской области.