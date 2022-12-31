Власти дали тюменцам новые льготы и подняли цены

01 января 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Тюменцы станут больше получать, но и больше тратить Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2023 году жители Тюменской области могут подать заявления на новое пособие для беременных и детей, а также получить больше денег от властей из-за выросшего прожиточного минимума. В то же время и расходы тюменцев станут больше из-за поднятых с 1 января цен на проезд. URA.RU подготовило список нововведений. С 1 января 2023 года в Тюменской области вступили в силу несколько нормативно-правовых документов. В них говорится о льготах, которые получат жители: вырос прожиточный минимум — до 14 375 рублей на душу населения. На основе ПМ рассчитывают размеры различных пособий, поэтому их суммы также увеличились;

введено единое пособие для беременных и детей до 17 лет: мера поддержки объединяет в себе сразу пять соцвыплат;

правительство региона заявило о продлении выплаты в 100 тысяч рублей контрактникам и мобилизованным;

увеличена оплата труда адвокатов, которые предоставляют гражданам бесплатную юридическую помощь, что должно дать возможность большему количеству тюменцев ее получить. В новом году вырастут не только размеры пособий, но и расходы тюменцев: с 1 января в областной столице подорожал проезд в общественном транспорте: до 29 рублей за безналичный расчет, до 30 рублей — за наличные;

увеличились предельные тарифы на проезд в пригородных поездах. Если раньше доехать из Тюмени в Тобольск можно было за 767 рублей, то теперь цена билета выросла до 848.

в 2023 году в Тюменской области более чем на 53% вырастет стоимость техосмотра легковых автомобилей, на 61% — мотоциклов, на 57% — грузовиков. Власти объяснили это тем, что подобная индексация позволит операторам, оказывающим эту услугу, работать без убытков. Саму же методику расчета новых цен утвердили в Федеральной антимонопольной службе.

В 2023 году жители Тюменской области могут подать заявления на новое пособие для беременных и детей, а также получить больше денег от властей из-за выросшего прожиточного минимума. В то же время и расходы тюменцев станут больше из-за поднятых с 1 января цен на проезд. URA.RU подготовило список нововведений. С 1 января 2023 года в Тюменской области вступили в силу несколько нормативно-правовых документов. В них говорится о льготах, которые получат жители: В новом году вырастут не только размеры пособий, но и расходы тюменцев: