Власти дали тюменцам новые льготы и подняли цены

Тюменцы станут больше получать, но и больше тратить
В 2023 году жители Тюменской области могут подать заявления на новое пособие для беременных и детей, а также получить больше денег от властей из-за выросшего прожиточного минимума. В то же время и расходы тюменцев станут больше из-за поднятых с 1 января цен на проезд. URA.RU подготовило список нововведений.
С 1 января 2023 года в Тюменской области вступили в силу несколько нормативно-правовых документов. В них говорится о льготах, которые получат жители:
- вырос прожиточный минимум — до 14 375 рублей на душу населения. На основе ПМ рассчитывают размеры различных пособий, поэтому их суммы также увеличились;
- введено единое пособие для беременных и детей до 17 лет: мера поддержки объединяет в себе сразу пять соцвыплат;
- правительство региона заявило о продлении выплаты в 100 тысяч рублей контрактникам и мобилизованным;
- увеличена оплата труда адвокатов, которые предоставляют гражданам бесплатную юридическую помощь, что должно дать возможность большему количеству тюменцев ее получить.
В новом году вырастут не только размеры пособий, но и расходы тюменцев:
- с 1 января в областной столице подорожал проезд в общественном транспорте: до 29 рублей за безналичный расчет, до 30 рублей — за наличные;
- увеличились предельные тарифы на проезд в пригородных поездах. Если раньше доехать из Тюмени в Тобольск можно было за 767 рублей, то теперь цена билета выросла до 848.
- в 2023 году в Тюменской области более чем на 53% вырастет стоимость техосмотра легковых автомобилей, на 61% — мотоциклов, на 57% — грузовиков. Власти объяснили это тем, что подобная индексация позволит операторам, оказывающим эту услугу, работать без убытков. Саму же методику расчета новых цен утвердили в Федеральной антимонопольной службе.
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