31 декабря 2022
30 декабря 2022
29 декабря 2022

Власти дали тюменцам новые льготы и подняли цены

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы станут больше получать, но и больше тратить Фото:

В 2023 году жители Тюменской области могут подать заявления на новое пособие для беременных и детей, а также получить больше денег от властей из-за выросшего прожиточного минимума. В то же время и расходы тюменцев станут больше из-за поднятых с 1 января цен на проезд. URA.RU подготовило список нововведений.

С 1 января 2023 года в Тюменской области вступили в силу несколько нормативно-правовых документов. В них говорится о льготах, которые получат жители:

  • вырос прожиточный минимум — до 14 375 рублей на душу населения. На основе ПМ рассчитывают размеры различных пособий, поэтому их суммы также увеличились;
  • введено единое пособие для беременных и детей до 17 лет: мера поддержки объединяет в себе сразу пять соцвыплат;
  • правительство региона заявило о продлении выплаты в 100 тысяч рублей контрактникам и мобилизованным;
  • увеличена оплата труда адвокатов, которые предоставляют гражданам бесплатную юридическую помощь, что должно дать возможность большему количеству тюменцев ее получить.

В новом году вырастут не только размеры пособий, но и расходы тюменцев:

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В 2023 году жители Тюменской области могут подать заявления на новое пособие для беременных и детей, а также получить больше денег от властей из-за выросшего прожиточного минимума. В то же время и расходы тюменцев станут больше из-за поднятых с 1 января цен на проезд. URA.RU подготовило список нововведений. С 1 января 2023 года в Тюменской области вступили в силу несколько нормативно-правовых документов. В них говорится о льготах, которые получат жители: В новом году вырастут не только размеры пособий, но и расходы тюменцев:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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