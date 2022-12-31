Пригожин поздравил с Новым годом бойцов ВСУ, захваченных в плен ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поздравил их с Новым годом. Он подарил им ящик с мандаринами.
«Пленных поздравляю. Ну, а что, они такие же, как мы, славяне, у них такой же Новый год», — заявил Пригожин на видео, которое было опубликовало РИА ФАН. На кадрах видно, что Пригожин посещает место пребывания пленных, а сопровождающий его мужчина передает им ящик с мандаринами.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. Президент России Владимир Путин обозначил в качестве целей СВО защиту мирных граждан Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию киевского режима. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер», а также подразделения ВДВ РФ прорвали оборону противника и вошли в Бахмут (Артемовск).
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поздравил их с Новым годом. Он подарил им ящик с мандаринами. «Пленных поздравляю. Ну, а что, они такие же, как мы, славяне, у них такой же Новый год», — заявил Пригожин на видео, которое было опубликовало РИА ФАН. На кадрах видно, что Пригожин посещает место пребывания пленных, а сопровождающий его мужчина передает им ящик с мандаринами. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. Президент России Владимир Путин обозначил в качестве целей СВО защиту мирных граждан Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию киевского режима. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер», а также подразделения ВДВ РФ прорвали оборону противника и вошли в Бахмут (Артемовск).