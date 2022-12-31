31 декабря 2022

Пригожин поздравил с Новым годом бойцов ВСУ, захваченных в плен ЧВК «Вагнер»

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
Евгений Пригожин посетил пленных ВСУ и поздравил их с Новым годом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поздравил их с Новым годом. Он подарил им ящик с мандаринами.

«Пленных поздравляю. Ну, а что, они такие же, как мы, славяне, у них такой же Новый год», — заявил Пригожин на видео, которое было опубликовало РИА ФАН. На кадрах видно, что Пригожин посещает место пребывания пленных, а сопровождающий его мужчина передает им ящик с мандаринами.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. Президент России Владимир Путин обозначил в качестве целей СВО защиту мирных граждан Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию киевского режима. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер», а также подразделения ВДВ РФ прорвали оборону противника и вошли в Бахмут (Артемовск).

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поздравил их с Новым годом. Он подарил им ящик с мандаринами. «Пленных поздравляю. Ну, а что, они такие же, как мы, славяне, у них такой же Новый год», — заявил Пригожин на видео, которое было опубликовало РИА ФАН. На кадрах видно, что Пригожин посещает место пребывания пленных, а сопровождающий его мужчина передает им ящик с мандаринами. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. Президент России Владимир Путин обозначил в качестве целей СВО защиту мирных граждан Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию киевского режима. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер», а также подразделения ВДВ РФ прорвали оборону противника и вошли в Бахмут (Артемовск).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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