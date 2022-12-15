15 декабря 2022

Зеленский выдвинул условие для завершения конфликта на Украине

Зеленский: отвод войск РФ к границам 1991 года — единственный способ завершения конфликта
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, герб украины, зеленский владимир
Зеленский озвучил условия для завершения СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Такое мнение озвучил президент страны Владимир Зеленский.

«Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами. Если он [президент РФ Владимир Путин] сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов», — заявил Зеленский в интервью журналу Economist.

Он также считает, что возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению вооруженного конфликта. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. В Кремле неоднократно отмечали, что минимальной планкой для завершения спецоперации является освобождение всей территории Донбасса. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский советовал Киеву перестать обстреливать своих граждан, а также признать их права для скорейшего урегулирования конфликта. При этом в Совфеде называли бессмысленным условие Украины о возвращении к границам 1991 года.

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Отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Такое мнение озвучил президент страны Владимир Зеленский. «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами. Если он [президент РФ Владимир Путин] сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов», — заявил Зеленский в интервью журналу Economist. Он также считает, что возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению вооруженного конфликта. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. В Кремле неоднократно отмечали, что минимальной планкой для завершения спецоперации является освобождение всей территории Донбасса. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский советовал Киеву перестать обстреливать своих граждан, а также признать их права для скорейшего урегулирования конфликта. При этом в Совфеде называли бессмысленным условие Украины о возвращении к границам 1991 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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