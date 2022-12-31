Вооруженные силы Украины не могут противостоять российской армии из-за нехватки необходимых ресурсов, сценария их победы не существует. Так считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.
«Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии. Военная реальность такова, что ВСУ не оснащены и не укомплектованы необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции достаточной мощности, чтобы вытеснить сотни тысяч российских солдат с Украины», — написал он для издания 19FortyFive.
Дэвис подчеркнул, что США не должны втягиваться в чужой конфликт, если его стороны не угрожают безопасности самой Америки. Дэвис уточнил, что вмешательство в украинский конфликт вовлекает Вашингтон в противостояние с Россией, что является плохим примером внешней политики США.
США и страны Запада активно поддерживают Киев с начала спецоперации РФ на территории Украины. Они оказывают как военную, так и финансовую помощь. Ранее Global Research называл причины, почему Украине следует провести переговоры с РФ. Среди них был тезис, что Запад не может долго поддерживать Киев, так как ресурсы ограничены.
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Вооруженные силы Украины не могут противостоять российской армии из-за нехватки необходимых ресурсов, сценария их победы не существует. Так считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. «Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии. Военная реальность такова, что ВСУ не оснащены и не укомплектованы необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции достаточной мощности, чтобы вытеснить сотни тысяч российских солдат с Украины», — написал он для издания 19FortyFive. Дэвис подчеркнул, что США не должны втягиваться в чужой конфликт, если его стороны не угрожают безопасности самой Америки. Дэвис уточнил, что вмешательство в украинский конфликт вовлекает Вашингтон в противостояние с Россией, что является плохим примером внешней политики США. США и страны Запада активно поддерживают Киев с начала спецоперации РФ на территории Украины. Они оказывают как военную, так и финансовую помощь. Ранее Global Research называл причины, почему Украине следует провести переговоры с РФ. Среди них был тезис, что Запад не может долго поддерживать Киев, так как ресурсы ограничены.