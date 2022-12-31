Представитель Зеленского собралась выгонять россиян из Крыма

01 января 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Россияне должны покинуть Крым, так как находятся там незаконно, заявила Тамила Ташева Фото: Михаил Курков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россияне, проживающие в Крыму с нарушением миграционного законодательства Украины, должны покинуть полуостров. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева. «Граждане РФ, прибывшие в Крым с нарушением украинского законодательства, после освобождения полуострова должны будут его покинуть, так как пребывают там незаконно», — сказала она. Ее слова приводит «Укринформ». Ташева считает, что «незаконно» пребывают в Крыму от 500 до 800 тысяч россиян. Ранее в своем новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей для ВСУ является возвращение Крыма в 2023 году. Такие же планы озвучивал и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения ЛДНР. Крым вернулся в состав России в 2014 году. Российские власти неоднократно сообщали, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.

Россияне, проживающие в Крыму с нарушением миграционного законодательства Украины, должны покинуть полуостров. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева. «Граждане РФ, прибывшие в Крым с нарушением украинского законодательства, после освобождения полуострова должны будут его покинуть, так как пребывают там незаконно», — сказала она. Ее слова приводит «Укринформ». Ташева считает, что «незаконно» пребывают в Крыму от 500 до 800 тысяч россиян. Ранее в своем новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей для ВСУ является возвращение Крыма в 2023 году. Такие же планы озвучивал и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения ЛДНР. Крым вернулся в состав России в 2014 году. Российские власти неоднократно сообщали, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.