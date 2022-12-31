Пригожин заявил о большом количестве пленных ВСУ

01 января 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

С пленными украинскими солдатами не обращаются жестоко, заявил Пригожин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» взяла в плен большое количество украинских солдат. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Пленных много. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», — пояснил он. Его слова приводят РИА Новости. Основатель ЧВК отдельно подчеркнул, что жестокого обращения с пленниками нет. Ранее Пригожин поздравил пленных бойцов ВСУ с Новым годом бойцов ВСУ. В качестве новогоднего подарка он подарил им ящик мандаринов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Наравне с Вооруженными силами РФ также принимают участие в СВО и подразделения ЧВК «Вагнер».

ЧВК «Вагнер» взяла в плен большое количество украинских солдат. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Пленных много. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», — пояснил он. Его слова приводят РИА Новости. Основатель ЧВК отдельно подчеркнул, что жестокого обращения с пленниками нет. Ранее Пригожин поздравил пленных бойцов ВСУ с Новым годом бойцов ВСУ. В качестве новогоднего подарка он подарил им ящик мандаринов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Наравне с Вооруженными силами РФ также принимают участие в СВО и подразделения ЧВК «Вагнер».