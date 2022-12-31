31 декабря 2022

Пригожин заявил о большом количестве пленных ВСУ

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
С пленными украинскими солдатами не обращаются жестоко, заявил Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» взяла в плен большое количество украинских солдат. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«Пленных много. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», — пояснил он. Его слова приводят РИА Новости. Основатель ЧВК отдельно подчеркнул, что жестокого обращения с пленниками нет.

Ранее Пригожин поздравил пленных бойцов ВСУ с Новым годом бойцов ВСУ. В качестве новогоднего подарка он подарил им ящик мандаринов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Наравне с Вооруженными силами РФ также принимают участие в СВО и подразделения ЧВК «Вагнер».

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ЧВК «Вагнер» взяла в плен большое количество украинских солдат. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Пленных много. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», — пояснил он. Его слова приводят РИА Новости. Основатель ЧВК отдельно подчеркнул, что жестокого обращения с пленниками нет. Ранее Пригожин поздравил пленных бойцов ВСУ с Новым годом бойцов ВСУ. В качестве новогоднего подарка он подарил им ящик мандаринов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Наравне с Вооруженными силами РФ также принимают участие в СВО и подразделения ЧВК «Вагнер».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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