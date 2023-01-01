Политологи назвали условия, при которых наступит мир между Россией и Украиной

Политологи: спецоперация закончится, когда Россия возьмет Херсон или другой крупный город

01 января 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Украина запросит мира в случае, если ВС РФ возьмут крупный город страны, уточняют политологи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мир на Украине возможен в том случае, когда Россия возьмет под свой контроль один из крупных городов страны. Так считает политолог Сергей Марков. «Если мы возьмем один город, можно будет говорить о мирном соглашении. Возьмем два — западники сами нам его предложат», — предполагает Марков. Его слова приводит MK.RU . Он также подчеркивает, что завершение конфликта будет более вероятным в случае, когда Россия возьмет Херсон, Харьков или другие города, например Одессу или Днепр. В свою очередь, военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин считает, что для завершения спецоперации Россия должна взять Херсон и Запорожье. «На Донбасском направлении важно взять Марьинку и Артемовск (Бахмут). Дальше — степи, за ними Славянск и Краматорск», — уточнил он. Кроме того эксперт уверен, что российские удары по инфраструктуре Украины также способствуют окончанию конфликта в пользу России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Москва и Киев предпринимали попытки провести переговоры, но стороны не пришли к желаемым результатам. Россия продолжала говорить об открытости к переговорному процессу, но Киев выступал против. Также подполковник из США Дэниел Дэвис заявлял, что сценария победы Украины в борьбе с РФ не существует. В Госдуму также вносили законопроект о порядке выхода из гражданства Украины. Теперь россияне с украинским гражданством могут подать соответствующий отказ через заявление в МВД России, сообщает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мир на Украине возможен в том случае, когда Россия возьмет под свой контроль один из крупных городов страны. Так считает политолог Сергей Марков. «Если мы возьмем один город, можно будет говорить о мирном соглашении. Возьмем два — западники сами нам его предложат», — предполагает Марков. Его слова приводит MK.RU. Он также подчеркивает, что завершение конфликта будет более вероятным в случае, когда Россия возьмет Херсон, Харьков или другие города, например Одессу или Днепр. В свою очередь, военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин считает, что для завершения спецоперации Россия должна взять Херсон и Запорожье. «На Донбасском направлении важно взять Марьинку и Артемовск (Бахмут). Дальше — степи, за ними Славянск и Краматорск», — уточнил он. Кроме того эксперт уверен, что российские удары по инфраструктуре Украины также способствуют окончанию конфликта в пользу России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Москва и Киев предпринимали попытки провести переговоры, но стороны не пришли к желаемым результатам. Россия продолжала говорить об открытости к переговорному процессу, но Киев выступал против. Также подполковник из США Дэниел Дэвис заявлял, что сценария победы Украины в борьбе с РФ не существует. В Госдуму также вносили законопроект о порядке выхода из гражданства Украины. Теперь россияне с украинским гражданством могут подать соответствующий отказ через заявление в МВД России, сообщает РАПСИ.