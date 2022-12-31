Глава челябинского округа ответила на претензии Бастрыкина о бездействии властей

01 января 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Наталья Лощинина уверена, что закон не может защитить животных и людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Закон «Об ответственном обращении с животными» необходимо пересмотреть, чтобы исключить нападение агрессивных собак на людей и не подвергать мучениям животных. Об этом заявила глава Коркинского муниципального округа Челябинской области Наталья Лощинина в ответ на претензии Следственного комитета России о бездействии властей. «Причина нападений диких собак на людей — это закон „Об ответственном обращении с животными“. На протяжении двух лет администрация направляет обращения в различные органы власти, в том числе Государственную думу, о несовершенстве действующего закона с просьбой пересмотреть его. Из-за принятых норм тысячи муниципалитетов по всей стране не способны защитить своих жителей от опасных животных», — заявила Лощинина в своем telegram-канале. Глава округа добавила, что администрация исполняет все требования законодательства. По ее данным, на отлов животных по контракту только в 2022 году было направлено порядка 650 тысяч рублей, а из местного — почти один миллион рублей. Однако после всех предусмотренных законом процедур собаку выпускают в прежнее место обитания. Лощинина отмечает, что животное не лишается зубов и будет продолжать нападать на людей в поисках еды. «Мы опасаемся повторения трагедии. Действующий закон представляет опасность для граждан и приводит к мучениям животных», — подытожила Лощинина. Ранее главы районов и городов региона заявили о желании изменить федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» или наложить на него вето. Поводом стало нападение агрессивных собак на ребенка в Коркино. По требованию прокуратуры местные власти в судебном порядке возместили девочке моральный ущерб. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту бездействия администрации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Закон «Об ответственном обращении с животными» необходимо пересмотреть, чтобы исключить нападение агрессивных собак на людей и не подвергать мучениям животных. Об этом заявила глава Коркинского муниципального округа Челябинской области Наталья Лощинина в ответ на претензии Следственного комитета России о бездействии властей. «Причина нападений диких собак на людей — это закон „Об ответственном обращении с животными“. На протяжении двух лет администрация направляет обращения в различные органы власти, в том числе Государственную думу, о несовершенстве действующего закона с просьбой пересмотреть его. Из-за принятых норм тысячи муниципалитетов по всей стране не способны защитить своих жителей от опасных животных», — заявила Лощинина в своем telegram-канале. Глава округа добавила, что администрация исполняет все требования законодательства. По ее данным, на отлов животных по контракту только в 2022 году было направлено порядка 650 тысяч рублей, а из местного — почти один миллион рублей. Однако после всех предусмотренных законом процедур собаку выпускают в прежнее место обитания. Лощинина отмечает, что животное не лишается зубов и будет продолжать нападать на людей в поисках еды. «Мы опасаемся повторения трагедии. Действующий закон представляет опасность для граждан и приводит к мучениям животных», — подытожила Лощинина. Ранее главы районов и городов региона заявили о желании изменить федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» или наложить на него вето. Поводом стало нападение агрессивных собак на ребенка в Коркино. По требованию прокуратуры местные власти в судебном порядке возместили девочке моральный ущерб. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту бездействия администрации.