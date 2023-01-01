TAC предположил, кто заказал взрывы на «Северных потоках»

The American Conservative: диверсию на «Северных потоках» устроила европейская страна

02 января 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Виновник рассчитывал обвинить РФ в терактах на «Северных потоках», — пишет Тед Снайдер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» За диверсией на «Северных потоках» стоит либо европейская страна, либо страна, имеющая отношение к Европе. Об этом сообщает американский обозреватель Тед Снайдер. «Одно из крупнейших террористических нападений в истории было совершено страной, действующей в одиночку, или странами, действующими сообща. Это либо европейская страна, либо страна, связанная с Европой», — пишет он в журнале The American Conservative. При это обозреватель подчеркивает, что доказательств будто это сделала Россия, так и не предоставлено, хоть виновник и рассчитывал обвинить РФ во взрывах с самого начала. «Россия была обвинена до того, как было проведено расследование. <…> Много мировых лидеров указали пальцем на Москву, не принимая во внимание другие страны», — поясняет он. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Тогда оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Ранее телеведущий канала Fox News Такер Карлсон назвал главной ложью 2022 года — причастность России к данному теракту. В Швеции заявили об отсутствии конкретных улик по этому ЧП, пишет RT. В США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках», сообщает телеканал 360.

За диверсией на «Северных потоках» стоит либо европейская страна, либо страна, имеющая отношение к Европе. Об этом сообщает американский обозреватель Тед Снайдер. «Одно из крупнейших террористических нападений в истории было совершено страной, действующей в одиночку, или странами, действующими сообща. Это либо европейская страна, либо страна, связанная с Европой», — пишет он в журнале The American Conservative. При это обозреватель подчеркивает, что доказательств будто это сделала Россия, так и не предоставлено, хоть виновник и рассчитывал обвинить РФ во взрывах с самого начала. «Россия была обвинена до того, как было проведено расследование. <…> Много мировых лидеров указали пальцем на Москву, не принимая во внимание другие страны», — поясняет он. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Тогда оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Ранее телеведущий канала Fox News Такер Карлсон назвал главной ложью 2022 года — причастность России к данному теракту. В Швеции заявили об отсутствии конкретных улик по этому ЧП, пишет RT. В США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках», сообщает телеканал 360.