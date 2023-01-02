Под Артемовском убит экс-депутат Рады, деятель Майдана и националист Гаврилюк

02 января 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

В районе Артемовска убит Михаил Гаврилюк, сообщают военкоры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе Артемовска (Бахмут) Вооруженными силами РФ был убит украинский военнослужащий, националист, участник Майдана и экс-депутат рады Михаил Гаврилюк. Об этом сообщают военкоры. «1 января 2023 года под Артемовском российские войска уничтожили идейного украинского нациста, бывшего депутата Верховной Рады Михаила Гаврилюка», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Гаврилюк был известен, например, тем, что предлагал легализовать проституцию на Украине. Тогда он заверял, что это помогло бы поднять бюджет страны. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял о серьезных потерях ВСУ в районах Артемовска.

В районе Артемовска (Бахмут) Вооруженными силами РФ был убит украинский военнослужащий, националист, участник Майдана и экс-депутат рады Михаил Гаврилюк. Об этом сообщают военкоры. «1 января 2023 года под Артемовском российские войска уничтожили идейного украинского нациста, бывшего депутата Верховной Рады Михаила Гаврилюка», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Гаврилюк был известен, например, тем, что предлагал легализовать проституцию на Украине. Тогда он заверял, что это помогло бы поднять бюджет страны. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял о серьезных потерях ВСУ в районах Артемовска.