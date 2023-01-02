Стрелков раскрыл подробности ЧП в Макеевке

Стрелков: в Макеевке полностью уничтожено здание ПТУ, где были российские военные

02 января 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Под завалами еще остаются тела погибших (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Здание в Макеевке, где в результате удара ВСУ погибли российские военнослужащие, разрушено полностью. Под завалами еще остаются тела, поэтому назвать точное число жертв пока не представляется возможным, сообщил экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков. «Объект, в котором располагалось подразделение, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК (боекомплекта), складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию», — написал Стрелков в своем telegram-канале . По его словам, пока нет данных о точном количестве жертв, поскольку многие остались под завалами и числятся без вести пропавшими. «Информацию о поражении объекта получил в районе часа ночи 01.12.2023», — добавил Стрелков. Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ ракетой Himars было уничтожено здание ПТУ в Макеевке, где в этот момент находились российские военнослужащие. Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов подтвердил информацию о жертвах среди военных.

Здание в Макеевке, где в результате удара ВСУ погибли российские военнослужащие, разрушено полностью. Под завалами еще остаются тела, поэтому назвать точное число жертв пока не представляется возможным, сообщил экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков. «Объект, в котором располагалось подразделение, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК (боекомплекта), складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию», — написал Стрелков в своем telegram-канале. По его словам, пока нет данных о точном количестве жертв, поскольку многие остались под завалами и числятся без вести пропавшими. «Информацию о поражении объекта получил в районе часа ночи 01.12.2023», — добавил Стрелков. Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ ракетой Himars было уничтожено здание ПТУ в Макеевке, где в этот момент находились российские военнослужащие. Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов подтвердил информацию о жертвах среди военных.