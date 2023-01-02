Евросоюз за год на 90% сократил импорт российской нефти

Евросоюз за 2022 год сократил импорт нефти из России на 90%. Об этом сообщил глава представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикас.
«Мы радикально уменьшили энергетическую зависимость от России, ведь одной из главных санкций ЕС стало прекращение 90% поставок российской нефти в Европу до конца 2022 года, а затем и лишение Москвы соответствующих доходов», — сказал Матти Маасикас. Его слова передает украинское агентство «Укринформ».
Страны Евросоюза и США начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Под западные ограничения попала и российская нефть. Так, ранее европейскими странами был согласован и принят потолок цен на топливо из России. Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что страна будет продавать нефть только по рыночным ценам, отмечает RT.
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