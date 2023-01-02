В море над Севастополем сбили украинский беспилотник

По предварительным данным, над морем сбит беспилотник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над морем в районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — написал Развожаев в
Ранее, 30 декабря, в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Отмечалось, что вооруженные силы сработали быстро и четко. При этом Михаил Развожаев в своем telegram-канале попросил граждан сохранять спокойствие. Еще в октябре он обещал установить указатели для быстрого доступа в бомбоубежища в подъездах жилых домов города.
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