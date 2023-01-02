02 января 2023

В море над Севастополем сбили украинский беспилотник

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
По предварительным данным, над морем сбит беспилотник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над морем в районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — написал Развожаев в telegram-канале.

Ранее, 30 декабря, в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Отмечалось, что вооруженные силы сработали быстро и четко. При этом Михаил Развожаев в своем telegram-канале попросил граждан сохранять спокойствие. Еще в октябре он обещал установить указатели для быстрого доступа в бомбоубежища в подъездах жилых домов города.

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Российская ПВО сбила украинский беспилотник над морем в районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — написал Развожаев в telegram-канале. Ранее, 30 декабря, в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Отмечалось, что вооруженные силы сработали быстро и четко. При этом Михаил Развожаев в своем telegram-канале попросил граждан сохранять спокойствие. Еще в октябре он обещал установить указатели для быстрого доступа в бомбоубежища в подъездах жилых домов города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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