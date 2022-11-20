Автоэксперт раскрыл, когда подешевеют автомобили в РФ

Автоэксперт Кадаков: цены на автомобили снизятся тогда, когда в РФ дополнительно привезут около миллиона машин

21 ноября 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Вернуть цены к прежним значениям может только дополнительная поставка примерно миллиона машин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Цены на автомобили в России снизятся вследствие дополнительной поставки в страну примерно миллиона машин. Таким мнением поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Главный и единственный фактор, который может привести к снижению цен на автомобили в России, — это насыщение рынка. […] Дефицит новых автомобилей у нас составляет миллион штук. Рынок не насыщен. До тех пор, пока не произойдет насыщение, цены по-серьезному не сбросят», — полагает Максим Кадаков, передает радио Sputnik. Автоэксперт уточнил, что «перенасыщение» автомобильного рынка произойдет только в том случае, если поставки будут в разных ценовых сегментах. «Условно, если будет много машин Lada, то машины Hyundai или Mercedes, которых на рынке все меньше, от этого дешевле не станут», — объяснил Кадаков. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова ранее говорила, что цены на автомобили начнут расти еще до наступления нового года. Она также уточнила, что внеплановое повышение тарифов ЖКХ в России приведет к удорожанию практически всех товаров.

Цены на автомобили в России снизятся вследствие дополнительной поставки в страну примерно миллиона машин. Таким мнением поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Главный и единственный фактор, который может привести к снижению цен на автомобили в России, — это насыщение рынка. […] Дефицит новых автомобилей у нас составляет миллион штук. Рынок не насыщен. До тех пор, пока не произойдет насыщение, цены по-серьезному не сбросят», — полагает Максим Кадаков, передает радио Sputnik. Автоэксперт уточнил, что «перенасыщение» автомобильного рынка произойдет только в том случае, если поставки будут в разных ценовых сегментах. «Условно, если будет много машин Lada, то машины Hyundai или Mercedes, которых на рынке все меньше, от этого дешевле не станут», — объяснил Кадаков. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова ранее говорила, что цены на автомобили начнут расти еще до наступления нового года. Она также уточнила, что внеплановое повышение тарифов ЖКХ в России приведет к удорожанию практически всех товаров.