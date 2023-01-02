Экс-советник Трампа: Турция рискует лишиться места в НАТО из-за дружбы с РФ

03 января 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

В США пригрозили исключением страны из альянса из-за дружбы с Россией Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Турция рискует быть исключенной из НАТО из-за дружбы с Россией. Об этом предупредил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но коммерческие и военные партнеры России еще не покинули ее в час нужды, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент [Реджеп Тайип] Эрдоган (вероятно, посредством мошенничества) будет переизбран (на выборах в июне — прим. URA.RU)», — цитирует Болтона The Daily Telegraph . Он объяснил свою позицию об исключении страны из альянса тем, что Турция все еще не выразила готовность занять жесткую антироссийскую позицию по теме конфликта на Украине. Он также добавил, что если власти Вашингтона и Лондона не поймут Украину «правильно» в течение следующих 12 месяцев, негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами нынешнего поля битвы. «[У Украины] все пойдет наперекосяк в отношениях с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими странами», — предостерег он. Ранее колумнисты в американской деловой газете The Wall Street Journal написали, что президент Турции Эрдоган продолжит развивать экономическое сотрудничество с Россией, игнорируя санкции западных стран. По замечанию аналитиков, он сделал ставку на свое политическое будущее в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турция рискует быть исключенной из НАТО из-за дружбы с Россией. Об этом предупредил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но коммерческие и военные партнеры России еще не покинули ее в час нужды, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент [Реджеп Тайип] Эрдоган (вероятно, посредством мошенничества) будет переизбран (на выборах в июне — прим. URA.RU)», — цитирует Болтона The Daily Telegraph. Он объяснил свою позицию об исключении страны из альянса тем, что Турция все еще не выразила готовность занять жесткую антироссийскую позицию по теме конфликта на Украине. Он также добавил, что если власти Вашингтона и Лондона не поймут Украину «правильно» в течение следующих 12 месяцев, негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами нынешнего поля битвы. «[У Украины] все пойдет наперекосяк в отношениях с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими странами», — предостерег он. Ранее колумнисты в американской деловой газете The Wall Street Journal написали, что президент Турции Эрдоган продолжит развивать экономическое сотрудничество с Россией, игнорируя санкции западных стран. По замечанию аналитиков, он сделал ставку на свое политическое будущее в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.