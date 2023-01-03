Последние дивизионы с пермяками уезжают в зону СВО из Тюмени

03 января 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Больше военнослужащих из Пермского края в учебном центре в Тюмени нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Завтра, 4 января, из учебной части в Тюмени в зону СВО уезжает гаубичный батальон, состоящий из пермяков. А 5 января убывает противотанковый дивизион с пермяками, сообщил URA.RU командующий дивизионом, майор Александр Васильев. Больше жителей края в учебном центре в Тюмени не остается. «4 января из Тюмени убывает отдельный гаубичный дивизион состоящий из пермяков. 5 января убывает отдельный противотанковый дивизион», — отметил Васильев. По его словам, это последние дивизионы, в составе которых есть пермяки. В середине декабря в зону СВО уехал первый батальон военнослужащих из Елани. Ранее из Тюмени в зону спецоперации отправился батальон «Ветлан», состоящий из пермяков. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года.

Завтра, 4 января, из учебной части в Тюмени в зону СВО уезжает гаубичный батальон, состоящий из пермяков. А 5 января убывает противотанковый дивизион с пермяками, сообщил URA.RU командующий дивизионом, майор Александр Васильев. Больше жителей края в учебном центре в Тюмени не остается. «4 января из Тюмени убывает отдельный гаубичный дивизион состоящий из пермяков. 5 января убывает отдельный противотанковый дивизион», — отметил Васильев. По его словам, это последние дивизионы, в составе которых есть пермяки. В середине декабря в зону СВО уехал первый батальон военнослужащих из Елани. Ранее из Тюмени в зону спецоперации отправился батальон «Ветлан», состоящий из пермяков. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года.