Последние дивизионы с пермяками уезжают в зону СВО из Тюмени

Завтра, 4 января, из учебной части в Тюмени в зону СВО уезжает гаубичный батальон, состоящий из пермяков. А 5 января убывает противотанковый дивизион с пермяками, сообщил URA.RU командующий дивизионом, майор Александр Васильев. Больше жителей края в учебном центре в Тюмени не остается.
«4 января из Тюмени убывает отдельный гаубичный дивизион состоящий из пермяков. 5 января убывает отдельный противотанковый дивизион», — отметил Васильев.
По его словам, это последние дивизионы, в составе которых есть пермяки. В середине декабря в зону СВО уехал первый батальон военнослужащих из Елани. Ранее из Тюмени в зону спецоперации отправился батальон «Ветлан», состоящий из пермяков. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Завтра, 4 января, из учебной части в Тюмени в зону СВО уезжает гаубичный батальон, состоящий из пермяков. А 5 января убывает противотанковый дивизион с пермяками, сообщил URA.RU командующий дивизионом, майор Александр Васильев. Больше жителей края в учебном центре в Тюмени не остается. «4 января из Тюмени убывает отдельный гаубичный дивизион состоящий из пермяков. 5 января убывает отдельный противотанковый дивизион», — отметил Васильев. По его словам, это последние дивизионы, в составе которых есть пермяки. В середине декабря в зону СВО уехал первый батальон военнослужащих из Елани. Ранее из Тюмени в зону спецоперации отправился батальон «Ветлан», состоящий из пермяков. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года.