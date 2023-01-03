Последние дивизионы с пермяками уезжают в зону СВО из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, шлем, бронежилет, каска, армия, военные, призыв, обмундирование, снабжение, экипировка, мобилизованные, материально-техническое обеспечение, центр подготовки
Больше военнослужащих из Пермского края в учебном центре в Тюмени нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Завтра, 4 января, из учебной части в Тюмени в зону СВО уезжает гаубичный батальон, состоящий из пермяков. А 5 января убывает противотанковый дивизион с пермяками, сообщил URA.RU командующий дивизионом, майор Александр Васильев. Больше жителей края в учебном центре в Тюмени не остается.

«4 января из Тюмени убывает отдельный гаубичный дивизион состоящий из пермяков. 5 января убывает отдельный противотанковый дивизион», — отметил Васильев.

По его словам, это последние дивизионы, в составе которых есть пермяки. В середине декабря в зону СВО уехал первый батальон военнослужащих из Елани. Ранее из Тюмени в зону спецоперации отправился батальон «Ветлан», состоящий из пермяков. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завтра, 4 января, из учебной части в Тюмени в зону СВО уезжает гаубичный батальон, состоящий из пермяков. А 5 января убывает противотанковый дивизион с пермяками, сообщил URA.RU командующий дивизионом, майор Александр Васильев. Больше жителей края в учебном центре в Тюмени не остается. «4 января из Тюмени убывает отдельный гаубичный дивизион состоящий из пермяков. 5 января убывает отдельный противотанковый дивизион», — отметил Васильев. По его словам, это последние дивизионы, в составе которых есть пермяки. В середине декабря в зону СВО уехал первый батальон военнослужащих из Елани. Ранее из Тюмени в зону спецоперации отправился батальон «Ветлан», состоящий из пермяков. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...