В ЯНАО ищут охранника на зарплату больше, чем у воспитателя

03 января 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое требуется охранник на зарплату больше, чем у воспитателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут охранника на зарплату больше, чем у педагога дошкольного образования. Как указано в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, охраннику готовы платить до 95 тысяч рублей. «В ООО ЧОП „Спектрконтроль“ требуется охранник. Заработная плата от 70 до 95 тысяч рублей на руки. Работа вахтовым методом, требуемый опыт работы от 1 до 3 лет», — сообщается в вакансии. Соискателю обещают компенсировать проезд, проживание и питание. На сайте также размещена вакансия педагога дошкольного образования в благотворительный фонд «Вселенная добра». Соискателям обещают зарплату от 45 до 50 тысяч рублей до вычета налогов. В объявлении указано, что работа подойдет тем, кто готов неустанно помогать детям познавать мир. С более подробно информацией можно ознакомиться на официальном сайте hh.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что в администрации Салехарда замначальнику управления предлагают такую же зарплату, как у водителя-курьера. В объявлении указано, что замещение вакантной управленческой должности осуществляется на конкурсной основе.

В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут охранника на зарплату больше, чем у педагога дошкольного образования. Как указано в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, охраннику готовы платить до 95 тысяч рублей. «В ООО ЧОП „Спектрконтроль“ требуется охранник. Заработная плата от 70 до 95 тысяч рублей на руки. Работа вахтовым методом, требуемый опыт работы от 1 до 3 лет», — сообщается в вакансии. Соискателю обещают компенсировать проезд, проживание и питание. На сайте также размещена вакансия педагога дошкольного образования в благотворительный фонд «Вселенная добра». Соискателям обещают зарплату от 45 до 50 тысяч рублей до вычета налогов. В объявлении указано, что работа подойдет тем, кто готов неустанно помогать детям познавать мир. С более подробно информацией можно ознакомиться на официальном сайте hh.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что в администрации Салехарда замначальнику управления предлагают такую же зарплату, как у водителя-курьера. В объявлении указано, что замещение вакантной управленческой должности осуществляется на конкурсной основе.