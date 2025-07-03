03 июля 2025

ВСУ лишились целого военного штаба после гибели генерала

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с командиром 110-й бригады ВСУ погиб его заместитель и весь штаб
Вместе с командиром 110-й бригады ВСУ погиб его заместитель и весь штаб Фото:

Вместе с командиром 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб его заместитель и весь штаб. Командный состав был уничтожен в результате ракетного удара, в ходе которого погибли командир Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк. Об этом сообщил их сослуживец Егор Фирсов. 

«Во время ракетных ударов погиб наш боевой товарищ — Дмитрий Романюк. Он являлся заместителем командира 110-й отдельной механизированной бригады», — написал Фирсов на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко сообщил о гибели генерального командира Захаревича. Генерал Захаревич возглавил 110-ю механизированную бригаду в феврале 2025 года, а до этого занимал пост заместителя командира 33-й механизированной бригады.

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Вместе с командиром 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб его заместитель и весь штаб. Командный состав был уничтожен в результате ракетного удара, в ходе которого погибли командир Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк. Об этом сообщил их сослуживец Егор Фирсов.  «Во время ракетных ударов погиб наш боевой товарищ — Дмитрий Романюк. Он являлся заместителем командира 110-й отдельной механизированной бригады», — написал Фирсов на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ранее командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко сообщил о гибели генерального командира Захаревича. Генерал Захаревич возглавил 110-ю механизированную бригаду в феврале 2025 года, а до этого занимал пост заместителя командира 33-й механизированной бригады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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