Российские войска уничтожили почти 150 иностранных наемников в ДНР

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Ракетные войска РФ уничтожили 72 артиллерийских подразделения ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военно-космические силы России нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ, в результате чего были уничтожены более 130 иностранных наемников. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений „иностранного легиона“ в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников», — сообщает Минобороны России. Отмечается, что за сутки ракетными войсками и артиллерией было уничтожено 72 артподразделения ВСУ, боевики и военная техника в 104 районах.

Российские военные участвуют в спецоперации на Украине с 24 февраля. Ее основные цели — демилитаризация страны и защита мирных жителей Донбасса, о чем заявлял президент РФ Владимир Путин. Во Франции предрекли украинскому лидеру Владимиру Зеленскому скорое падение Одессы.

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Военно-космические силы России нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ, в результате чего были уничтожены более 130 иностранных наемников. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ. «Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений „иностранного легиона“ в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников», — сообщает Минобороны России. Отмечается, что за сутки ракетными войсками и артиллерией было уничтожено 72 артподразделения ВСУ, боевики и военная техника в 104 районах. Российские военные участвуют в спецоперации на Украине с 24 февраля. Ее основные цели — демилитаризация страны и защита мирных жителей Донбасса, о чем заявлял президент РФ Владимир Путин. Во Франции предрекли украинскому лидеру Владимиру Зеленскому скорое падение Одессы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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