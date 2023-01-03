Российские войска уничтожили почти 150 иностранных наемников в ДНР

Военно-космические силы России нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ, в результате чего были уничтожены более 130 иностранных наемников. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.
«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений „иностранного легиона“ в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников», — сообщает Минобороны России. Отмечается, что за сутки ракетными войсками и артиллерией было уничтожено 72 артподразделения ВСУ, боевики и военная техника в 104 районах.
Российские военные участвуют в спецоперации на Украине с 24 февраля. Ее основные цели — демилитаризация страны и защита мирных жителей Донбасса, о чем заявлял президент РФ Владимир Путин. Во Франции предрекли украинскому лидеру Владимиру Зеленскому скорое падение Одессы.
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Военно-космические силы России нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ, в результате чего были уничтожены более 130 иностранных наемников. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ. «Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений „иностранного легиона“ в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников», — сообщает Минобороны России. Отмечается, что за сутки ракетными войсками и артиллерией было уничтожено 72 артподразделения ВСУ, боевики и военная техника в 104 районах. Российские военные участвуют в спецоперации на Украине с 24 февраля. Ее основные цели — демилитаризация страны и защита мирных жителей Донбасса, о чем заявлял президент РФ Владимир Путин. Во Франции предрекли украинскому лидеру Владимиру Зеленскому скорое падение Одессы.