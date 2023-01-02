Во Франции Зеленскому предрекли потерю Одессы

Читатели Le Figaro усомнились в шансах Украины на победу в СВО и предрекли Зеленскому падение Одессы

03 января 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

Читатели французской газеты считают, что Одесса станет «следующим русским городом» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели газеты французской газеты Le Figaro скептически прокомментировали статью, в которой опубликованы рассуждения о решительном настрое Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжении военной операции и подготовке очередного контрнаступления. По мнению французов, «следующим русским городом станет Одесса». «Более реальный сценарий — следующим русским городом станет Одесса. Петля замкнется, и Украина больше не будет иметь доступа к Черному морю», — выразил в комментариях мнение читатель Patin-couffin. «Выиграть в конфликте с Россией? Если бы эта тема не была драматичной для украинского народа, я бы посмеялся!» — поддержал Michel Trophimovitch. По мнению читателей Le Figaro, украинским военным ситуацию изменить не удастся. В подкрепление своих слов они приводят карту боевых действий. Французы считают, что «Украина находится на грани вымирания. И мужчин там больше нет». В начале года жители Британии раскритиковали высказывание президента Украины Владимира Зеленского. Тот в своем новогоднем обращении призвал ВСУ к захвату Крыма. Своим мнением великобританцы поделились в комментариях под публикацией газеты Daily Mail. URA.RU писало ранее, что ВСУ для отражения атак не хватает средств противовоздушной обороны. Украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, что провоцирует рост числа погибших в рядах украинской армии, а желающих оказывать сопротивление российским войскам становится все меньше, указывал глава Чечни Рамзан Кадыров. Российские военные участвуют в спецоперации на Украине с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели — демилитаризация страны и защита мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели газеты французской газеты Le Figaro скептически прокомментировали статью, в которой опубликованы рассуждения о решительном настрое Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжении военной операции и подготовке очередного контрнаступления. По мнению французов, «следующим русским городом станет Одесса». «Более реальный сценарий — следующим русским городом станет Одесса. Петля замкнется, и Украина больше не будет иметь доступа к Черному морю», — выразил в комментариях мнение читатель Patin-couffin. «Выиграть в конфликте с Россией? Если бы эта тема не была драматичной для украинского народа, я бы посмеялся!» — поддержал Michel Trophimovitch. По мнению читателей Le Figaro, украинским военным ситуацию изменить не удастся. В подкрепление своих слов они приводят карту боевых действий. Французы считают, что «Украина находится на грани вымирания. И мужчин там больше нет». В начале года жители Британии раскритиковали высказывание президента Украины Владимира Зеленского. Тот в своем новогоднем обращении призвал ВСУ к захвату Крыма. Своим мнением великобританцы поделились в комментариях под публикацией газеты Daily Mail. URA.RU писало ранее, что ВСУ для отражения атак не хватает средств противовоздушной обороны. Украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, что провоцирует рост числа погибших в рядах украинской армии, а желающих оказывать сопротивление российским войскам становится все меньше, указывал глава Чечни Рамзан Кадыров. Российские военные участвуют в спецоперации на Украине с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели — демилитаризация страны и защита мирных жителей Донбасса.