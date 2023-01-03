Полковник запаса назвал главную текущую задачу РФ на Украине

Полковник запаса Алехин опроверг слухи о наступлении РФ на Украине

03 января 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

Российские военные укрепляются на освобожденных территориях, сказал Геннадий Алехин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не готовится к широкомасштабному наступлению на Украине. Сейчас главная задача для Вооруженных сил РФ — стабилизировать линию фронта в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Речь сейчас ведется о стабилизации линии фронта после проведения частичной мобилизации. Сейчас главное — это укрепить ее на некоторых участках. Это в первую очередь Донбасское направление и Южное направление: Херсонская и часть Запорожской области, которые находятся под нашим контролем. Главный вопрос сейчас — это Донбасская дуга, где идут активные боевые действия. Это Артемовск, Соледар, Кременная, Сватово. А на Южном направлении — ВСУшники пытаются передислоцироваться, перегруппироваться, проводить какие-то контрнаступательные действия на некоторых направлениях», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, сейчас наступление РФ на Одессу или Николаев не предвидится. «Я бы не стал так говорить. Это разгоняют только французские, английские, немецкие и другие издания в отношении Одессы и Николаева. Когда будет вестись наступление широкомасштабное, когда мы пойдем в атаку, сейчас об этом речь не идет. Когда все будет налажено, стабилизируется, тогда можно говорить о каких-то замыслах, о наступательных действиях. Пока решаются тактические задачи. Об оперативных и стратегических пока говорить рано», — подчеркнул собеседник URA.RU. Полковник запаса отметил, что сейчас необходимо провести целый комплекс мероприятий по стабилизации линии фронта. «Чтобы мобилизованные боевое слаживание прошли. Части, подразделения доукомплектовались. Было организовано взаимодействие между силовыми структурами, которые участвуют в операции. Это подразделения российской армии, корпуса ЛНР и ДНР, Росгвардия, ЧВК „Вагнер“», — объяснил собеседник Алехин. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, это необходимо для защиты мирных жителей Донбасса. 1 февраля министр обороны страны Сергей Шойгу по поручению верховного главнокомандующего представит доклад об обеспечении российских военнослужащих, принимающих участие в конфликте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия не готовится к широкомасштабному наступлению на Украине. Сейчас главная задача для Вооруженных сил РФ — стабилизировать линию фронта в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Речь сейчас ведется о стабилизации линии фронта после проведения частичной мобилизации. Сейчас главное — это укрепить ее на некоторых участках. Это в первую очередь Донбасское направление и Южное направление: Херсонская и часть Запорожской области, которые находятся под нашим контролем. Главный вопрос сейчас — это Донбасская дуга, где идут активные боевые действия. Это Артемовск, Соледар, Кременная, Сватово. А на Южном направлении — ВСУшники пытаются передислоцироваться, перегруппироваться, проводить какие-то контрнаступательные действия на некоторых направлениях», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, сейчас наступление РФ на Одессу или Николаев не предвидится. «Я бы не стал так говорить. Это разгоняют только французские, английские, немецкие и другие издания в отношении Одессы и Николаева. Когда будет вестись наступление широкомасштабное, когда мы пойдем в атаку, сейчас об этом речь не идет. Когда все будет налажено, стабилизируется, тогда можно говорить о каких-то замыслах, о наступательных действиях. Пока решаются тактические задачи. Об оперативных и стратегических пока говорить рано», — подчеркнул собеседник URA.RU. Полковник запаса отметил, что сейчас необходимо провести целый комплекс мероприятий по стабилизации линии фронта. «Чтобы мобилизованные боевое слаживание прошли. Части, подразделения доукомплектовались. Было организовано взаимодействие между силовыми структурами, которые участвуют в операции. Это подразделения российской армии, корпуса ЛНР и ДНР, Росгвардия, ЧВК „Вагнер“», — объяснил собеседник Алехин. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, это необходимо для защиты мирных жителей Донбасса. 1 февраля министр обороны страны Сергей Шойгу по поручению верховного главнокомандующего представит доклад об обеспечении российских военнослужащих, принимающих участие в конфликте.