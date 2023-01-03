Бойцы НМ ЛНР заявили о продвижении на ключевом для ВС РФ направлении. Видео

Бойцы Народной милиции ЛНР сообщили о продвижении на соледарском направлении

03 января 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Бойцы из ЛНР рассказали об обстановке на фронте Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска продвигаются на соледарском направлении, которое является ключевым для российской армии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир взвода связи 205 стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным «Замок». «Обстановка так себе: мы находимся не на переднем крае, поэтому стрелкового боя нет, но артиллерия работает четко и регулярно. Постоянно слышим наши самолеты, авиация работает: не видим где именно, но постоянно слышим. В общем, работаем: обустраиваем позиции и продвигаемся вперед. Не могу сказать, что прям бежим-бежим, но потихоньку идем. С наших позиций в ясную погоду виден Соледар», — заявил URA.RU боец с позывным «Замок». Российские войска атакуют село Бахмутское к югу от Соледара, взята Яковлевка на востоке. Военнослужащий Народной милиции ЛНР «Прапор» считает, что армия РФ скоро возьмет под контроль Соледар. «Положение стабильно тяжелое — противник наносит артиллерийские удары по населенным пунктам, которые окружают нашу территорию. В частности, по нам. Мирного населения нет, поэтому потерь нет. Они [мирные жители] если не уехали, находятся дальше [чем мы]. А так потерь нет, ведем ожесточенные бои с противником. Соледар практически наш — и хочу, чтоб все это знали. Все будет наше — и победа будет за нами», — рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР «Прапор». Соледарское направление является ключевым для российской армии, так как на севере находится Кременная, бои за которую проходят с октября. На юге находится Артемовск (Бахмут), который также является стратегически важной точкой. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что наиболее тяжелая обстановка складывается в Соледаре, Артемовске, Марьинке и Кременной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские войска продвигаются на соледарском направлении, которое является ключевым для российской армии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир взвода связи 205 стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным «Замок». «Обстановка так себе: мы находимся не на переднем крае, поэтому стрелкового боя нет, но артиллерия работает четко и регулярно. Постоянно слышим наши самолеты, авиация работает: не видим где именно, но постоянно слышим. В общем, работаем: обустраиваем позиции и продвигаемся вперед. Не могу сказать, что прям бежим-бежим, но потихоньку идем. С наших позиций в ясную погоду виден Соледар», — заявил URA.RU боец с позывным «Замок». Российские войска атакуют село Бахмутское к югу от Соледара, взята Яковлевка на востоке. Военнослужащий Народной милиции ЛНР «Прапор» считает, что армия РФ скоро возьмет под контроль Соледар. «Положение стабильно тяжелое — противник наносит артиллерийские удары по населенным пунктам, которые окружают нашу территорию. В частности, по нам. Мирного населения нет, поэтому потерь нет. Они [мирные жители] если не уехали, находятся дальше [чем мы]. А так потерь нет, ведем ожесточенные бои с противником. Соледар практически наш — и хочу, чтоб все это знали. Все будет наше — и победа будет за нами», — рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР «Прапор». Соледарское направление является ключевым для российской армии, так как на севере находится Кременная, бои за которую проходят с октября. На юге находится Артемовск (Бахмут), который также является стратегически важной точкой. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что наиболее тяжелая обстановка складывается в Соледаре, Артемовске, Марьинке и Кременной.