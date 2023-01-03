03 января 2023
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01 января 2023
31 декабря 2022

Житель ЯНАО выиграл миллион рублей в «Русское лото»

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, лотерея, лотерейные билеты
Житель ЯНАО выиграл миллион рублей в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» Фото:

Житель ЯНАО стал миллионером, приняв участие в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» в лотерее «Русское лото». Об этом сообщает telegram-канал «Столото».

«Собрали статистику выигрышей „Новогоднего миллиарда“. По 1 миллионеру Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Челябинская, Тверская, Самарская, Рязанская области и еще 10 субъектов РФ», — сообщается в Telegram.

В Москве и Московской области обладателями выигрыша стали 22 человека. 5 миллионеров появилось в Свердловской области.

Ранее URA.RU рассказало, что житель ЯНАО выиграл в лотерею «Рапидо» 24 244 344 рубля. Розыгрыш состоялся в конце 2022 года.

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Житель ЯНАО стал миллионером, приняв участие в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» в лотерее «Русское лото». Об этом сообщает telegram-канал «Столото». «Собрали статистику выигрышей „Новогоднего миллиарда“. По 1 миллионеру Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Челябинская, Тверская, Самарская, Рязанская области и еще 10 субъектов РФ», — сообщается в Telegram. В Москве и Московской области обладателями выигрыша стали 22 человека. 5 миллионеров появилось в Свердловской области. Ранее URA.RU рассказало, что житель ЯНАО выиграл в лотерею «Рапидо» 24 244 344 рубля. Розыгрыш состоялся в конце 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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