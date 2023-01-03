Читатели Daily Mail назвали премьера Британии «идиотом» после его разговора с Зеленским

Британцы раскритиковали премьера страны Сунака за его обещания и дальше помогать Украине

04 января 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

Британцы не первый раз выражают недовольство своим премьер-министром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о поддержке Украины, которое он сделал во время беседы с президентом Владимиром Зеленским, спровоцировало новую волну критики в его адрес. Слова Сунака осудили читатели издания The Daily Mail, которые назвали его «идиотом» и «странным лидером». «Этот человек — идиот», — написал пользователь failings в комментариях под статьей о разговоре Сунака и Зеленского, которая опубликована в The Daily Mail . Другой читатель оставил комментарий о том, что Риши Сунака «живет в странной стране со странными лидерами». Еще один комментатор отметил, что страна не может позволить себе поддерживать Украину. «Пожалуйста, сначала разберитесь с нашими внутренними проблемами, Сунак. Полстраны бастует и кричит из-за того, что Великобританию наводняют иммигранты. Я не верю, что население одобрит дополнительные расходы на поддержку Украины», — прокомментировал заявление премьер-министра Британии читатель статьи. Большинство комментаторов остались недовольны новостью о дальнейшей поддержке властей Лондона Украины, так как внутри Британии были свои финансовые проблемы. Британцы полагают, что их премьер-министр игнорирует проблемы населения, занимаясь трудностями другого государства. Сунака уже критиковали из-за высказывания о невозможности переговоров между Россией и Украиной. Тогда ему указали на проблемы бездомных и пенсионеров, которые мерзнут в своих домах в Великобритании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о поддержке Украины, которое он сделал во время беседы с президентом Владимиром Зеленским, спровоцировало новую волну критики в его адрес. Слова Сунака осудили читатели издания The Daily Mail, которые назвали его «идиотом» и «странным лидером». «Этот человек — идиот», — написал пользователь failings в комментариях под статьей о разговоре Сунака и Зеленского, которая опубликована в The Daily Mail. Другой читатель оставил комментарий о том, что Риши Сунака «живет в странной стране со странными лидерами». Еще один комментатор отметил, что страна не может позволить себе поддерживать Украину. «Пожалуйста, сначала разберитесь с нашими внутренними проблемами, Сунак. Полстраны бастует и кричит из-за того, что Великобританию наводняют иммигранты. Я не верю, что население одобрит дополнительные расходы на поддержку Украины», — прокомментировал заявление премьер-министра Британии читатель статьи. Большинство комментаторов остались недовольны новостью о дальнейшей поддержке властей Лондона Украины, так как внутри Британии были свои финансовые проблемы. Британцы полагают, что их премьер-министр игнорирует проблемы населения, занимаясь трудностями другого государства. Сунака уже критиковали из-за высказывания о невозможности переговоров между Россией и Украиной. Тогда ему указали на проблемы бездомных и пенсионеров, которые мерзнут в своих домах в Великобритании.