Британцы накинулись на Сунака после его слов о бессмысленности переговоров по Украине

20 декабря 2022 в 06:59 Размер текста - 17 +

Британцы обрушились с критикой на Риши Сунака после его слов о невозможности переговоров по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели британского таблоида Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака из-за высказывания о невозможности переговоров между Россией и Украиной. Ранее политик заявил, что диалог не имеет смысла, и пообещал в дальнейшем оказывать помощь Киеву. «Жаль, что мы тратим на поддержку этого конфликта больше, чем на своих больных, бедных и бездомных!» — написал в комментариях Pip Elmes. «Риши нужно начать заботиться о пенсионерах, которые мерзнут в своих домах, и бывших военнослужащих, которые живут на улицах этой страны», — поддержал его пользователь Herbie11. Proud and british предложил провести голосование: «Как насчет того, чтобы спросить общественность, хотят ли они, чтобы правительство снабжало Украину деньгами и оружием?». Пользователи напомнили, что Великобритания должна быть в приоритете у премьера. «Перестань, Сунак, глобалистская марионетка, Украина — бездонная яма», — высказался пользователь herculesparrot. Not13 заключил, что Сунак — премьер-министр Великобритании, а не Украины, и должен думать о британцах. По мнению Сунака, переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в текущей ситуации, передает RT. В России не ждали позитивных изменений в отношениях с Соединенным Королевством после назначения нового премьер-министра. Однако после прихода политика британцы призывали президента Украины Владимира Зеленского готовиться к примирению с Россией. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британского таблоида Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака из-за высказывания о невозможности переговоров между Россией и Украиной. Ранее политик заявил, что диалог не имеет смысла, и пообещал в дальнейшем оказывать помощь Киеву. «Жаль, что мы тратим на поддержку этого конфликта больше, чем на своих больных, бедных и бездомных!» — написал в комментариях Pip Elmes. «Риши нужно начать заботиться о пенсионерах, которые мерзнут в своих домах, и бывших военнослужащих, которые живут на улицах этой страны», — поддержал его пользователь Herbie11. Proud and british предложил провести голосование: «Как насчет того, чтобы спросить общественность, хотят ли они, чтобы правительство снабжало Украину деньгами и оружием?». Пользователи напомнили, что Великобритания должна быть в приоритете у премьера. «Перестань, Сунак, глобалистская марионетка, Украина — бездонная яма», — высказался пользователь herculesparrot. Not13 заключил, что Сунак — премьер-министр Великобритании, а не Украины, и должен думать о британцах. По мнению Сунака, переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в текущей ситуации, передает RT. В России не ждали позитивных изменений в отношениях с Соединенным Королевством после назначения нового премьер-министра. Однако после прихода политика британцы призывали президента Украины Владимира Зеленского готовиться к примирению с Россией. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.