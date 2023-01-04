Вирусолог Волчков назвал признак скорой смерти при гриппе

Вирусолог Волчков: если грипп поразил нервную систему, то шансов выжить мало

05 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Поражение нервной системы возможно при тяжелой инфекции, сказал Павел Волчков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU При поражении вирусом гриппа центральной нервной системы больной скорее всего умрет. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Нервная система — последний орган, который будет поражен. Чтобы вирус преодолел гематоэнцефалический барьер, нужно иметь очень тяжелую инфекцию. Если до туда вирус гриппа дошел, значит человеку совсем плохо, и он скорее всего не жилец», — сказал Павел Волчков. По его словам, вирус должен пройти долгий путь, чтобы добраться до центральной нервной системы. «Он должен сначала попасть в верхние дыхательные пути, затем в кровоток, страдает эндотелий. Дальше идет системное заражение прочих органов и тканей. ЦНС обычно будет страдать самой последней», — добавил вирусолог. Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что грипп может принять пандемическую форму в 2024 году. По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в России начал распространяться вид гриппа В, который протекает так же тяжело, как предыдущий.

При поражении вирусом гриппа центральной нервной системы больной скорее всего умрет. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Нервная система — последний орган, который будет поражен. Чтобы вирус преодолел гематоэнцефалический барьер, нужно иметь очень тяжелую инфекцию. Если до туда вирус гриппа дошел, значит человеку совсем плохо, и он скорее всего не жилец», — сказал Павел Волчков. По его словам, вирус должен пройти долгий путь, чтобы добраться до центральной нервной системы. «Он должен сначала попасть в верхние дыхательные пути, затем в кровоток, страдает эндотелий. Дальше идет системное заражение прочих органов и тканей. ЦНС обычно будет страдать самой последней», — добавил вирусолог. Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что грипп может принять пандемическую форму в 2024 году. По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в России начал распространяться вид гриппа В, который протекает так же тяжело, как предыдущий.