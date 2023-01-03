Пермяки объявили о сборе денег для пострадавшей в аварии лыжницы

Мария Шарина попала в ДТП по пути на соревнования Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Чайковского (Пермский край) объявили о сборе денег на лечение лыжницы Марии Шариной. 30 декабря 21-летняя спортсменка отправилась в Вологодскую область на соревнования. Автомобиль, в котором она находилась, попал в аварию. Информация размещена на странице МАУ «Спортивная школа г. Чайковского» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые друзья! Наша воспитанница, лыжница, красавица, добрая, отзывчивая Маша Шарина 30 декабря 2022 попала в страшную аварию. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, в реанимации в городе Череповец Вологодской области. Водитель, с которым она ехала, погиб на месте. Маша борется. Предлагаем всем неравнодушным оказать посильную финансовую помощь в лечении и восстановлении Машеньки», — говорится в размещенном сообщении.

Перечислить денежные средства можно маме спортсменки, Ларисе Шариной. Реквизиты для перевода указаны на странице МАУ «Спортивная школа г. Чайковского» в соцсети «ВКонтакте». Ранее Госавтоинспекция Пермского края обратилась к водителям в связи с несколькими авариями, произошедшими в начале года. Автовладельцам рекомендовали не превышать скоростной режим и ориентироваться не только на дорожные знаки, но и на погодные условия.