Специалист объяснил, чем опасны телефоны в зоне СВО

Военнослужащих могут вычислять по включенным мобильным телефонам в зоне СВО
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© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, телефон, сотовая связь, армия, спецоперация, силовые структуры, солдат
Специалист по кибербезопаснсти предупредил военнослужащих об опасности мобильных в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По любому включенному телефону в зоне специальной военной операции можно определить местоположение военнослужащего. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.

«Опасен абсолютно любой телефон, кнопочный, не кнопочный. Эта услуга (определение местоположения — прим.ред.) существует с момента появления СМС. Мы могли определить местоположение аппарата просто потому что он включен», — рассказал Курочкин.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили ракетами из американских РСЗО HIMARS по пункту российских военных в Макеевке (ДНР). В Минобороны РФ сообщили о 63 погибших российских военных. Причиной случившегося стало массовое использование мобильных телефонов вопреки запрету.

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По любому включенному телефону в зоне специальной военной операции можно определить местоположение военнослужащего. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин. «Опасен абсолютно любой телефон, кнопочный, не кнопочный. Эта услуга (определение местоположения — прим.ред.) существует с момента появления СМС. Мы могли определить местоположение аппарата просто потому что он включен», — рассказал Курочкин. Ранее стало известно, что ВСУ ударили ракетами из американских РСЗО HIMARS по пункту российских военных в Макеевке (ДНР). В Минобороны РФ сообщили о 63 погибших российских военных. Причиной случившегося стало массовое использование мобильных телефонов вопреки запрету.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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