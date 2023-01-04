Специалист объяснил, чем опасны телефоны в зоне СВО

По любому включенному телефону в зоне специальной военной операции можно определить местоположение военнослужащего. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.
«Опасен абсолютно любой телефон, кнопочный, не кнопочный. Эта услуга (определение местоположения — прим.ред.) существует с момента появления СМС. Мы могли определить местоположение аппарата просто потому что он включен», — рассказал Курочкин.
Ранее стало известно, что ВСУ ударили ракетами из американских РСЗО HIMARS по пункту российских военных в Макеевке (ДНР). В Минобороны РФ сообщили о 63 погибших российских военных. Причиной случившегося стало массовое использование мобильных телефонов вопреки запрету.
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По любому включенному телефону в зоне специальной военной операции можно определить местоположение военнослужащего. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин. «Опасен абсолютно любой телефон, кнопочный, не кнопочный. Эта услуга (определение местоположения — прим.ред.) существует с момента появления СМС. Мы могли определить местоположение аппарата просто потому что он включен», — рассказал Курочкин. Ранее стало известно, что ВСУ ударили ракетами из американских РСЗО HIMARS по пункту российских военных в Макеевке (ДНР). В Минобороны РФ сообщили о 63 погибших российских военных. Причиной случившегося стало массовое использование мобильных телефонов вопреки запрету.