Специалист объяснил, чем опасны телефоны в зоне СВО Военнослужащих могут вычислять по включенным мобильным телефонам в зоне СВО 04 января 2023 в 15:43 Размер текста - 17 + Специалист по кибербезопаснсти предупредил военнослужащих об опасности мобильных в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По любому включенному телефону в зоне специальной военной операции можно определить местоположение военнослужащего. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин. «Опасен абсолютно любой телефон, кнопочный, не кнопочный. Эта услуга (определение местоположения — прим.ред.) существует с момента появления СМС. Мы могли определить местоположение аппарата просто потому что он включен», — рассказал Курочкин. Ранее стало известно, что ВСУ ударили ракетами из американских РСЗО HIMARS по пункту российских военных в Макеевке (ДНР). В Минобороны РФ сообщили о 63 погибших российских военных. Причиной случившегося стало массовое использование мобильных телефонов вопреки запрету. По любому включенному телефону в зоне специальной военной операции можно определить местоположение военнослужащего. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин. «Опасен абсолютно любой телефон, кнопочный, не кнопочный. Эта услуга (определение местоположения — прим.ред.) существует с момента появления СМС. Мы могли определить местоположение аппарата просто потому что он включен», — рассказал Курочкин. Ранее стало известно, что ВСУ ударили ракетами из американских РСЗО HIMARS по пункту российских военных в Макеевке (ДНР). В Минобороны РФ сообщили о 63 погибших российских военных. Причиной случившегося стало массовое использование мобильных телефонов вопреки запрету. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям