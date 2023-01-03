Родственники избитого в Нижневартовске подростка пожаловались Кадырову на нападавших

Родственники подростка, которого избили и оставили умирать на морозе в Нижневартовске, пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама молодого человека.
«Наши родственники обратились к Кадырову в одной из социальных сетей и прикрепили видео с избиением. В сообщении написали: «Уважаемый Рамзан Ахматович! Просим вашей помощи, чтобы разобраться в нападении на подростка в Нижневартовске. Свидетели отправили видео, на котором один из избивших мальчика представляется чеченцем», — рассказывает женщина.
Чеченская диаспора в ХМАО так же разбирается в ситуации. По словам главы общественной организации чечено-ингушского народа «Вайнах» Якуба Инаркаева, они ищут нападавшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) пара неизвестных избила 17-летнего подростка и бросила на улице без сознания в 30-градусный мороз. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сначала молодой человек отказался от госпитализации, сегодня он принял решение продолжать лечение под присмотром врачей в больнице.
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