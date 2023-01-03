03 января 2023
02 января 2023

Родственники избитого в Нижневартовске подростка пожаловались Кадырову на нападавших

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
История с избитым подростком в ХМАО дошла до главы Чечни Фото:

Родственники подростка, которого избили и оставили умирать на морозе в Нижневартовске, пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама молодого человека.

«Наши родственники обратились к Кадырову в одной из социальных сетей и прикрепили видео с избиением. В сообщении написали: «Уважаемый Рамзан Ахматович! Просим вашей помощи, чтобы разобраться в нападении на подростка в Нижневартовске. Свидетели отправили видео, на котором один из избивших мальчика представляется чеченцем», — рассказывает женщина.

Чеченская диаспора в ХМАО так же разбирается в ситуации. По словам главы общественной организации чечено-ингушского народа «Вайнах» Якуба Инаркаева, они ищут нападавшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) пара неизвестных избила 17-летнего подростка и бросила на улице без сознания в 30-градусный мороз. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сначала молодой человек отказался от госпитализации, сегодня он принял решение продолжать лечение под присмотром врачей в больнице.

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Родственники подростка, которого избили и оставили умирать на морозе в Нижневартовске, пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама молодого человека. «Наши родственники обратились к Кадырову в одной из социальных сетей и прикрепили видео с избиением. В сообщении написали: «Уважаемый Рамзан Ахматович! Просим вашей помощи, чтобы разобраться в нападении на подростка в Нижневартовске. Свидетели отправили видео, на котором один из избивших мальчика представляется чеченцем», — рассказывает женщина. Чеченская диаспора в ХМАО так же разбирается в ситуации. По словам главы общественной организации чечено-ингушского народа «Вайнах» Якуба Инаркаева, они ищут нападавшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) пара неизвестных избила 17-летнего подростка и бросила на улице без сознания в 30-градусный мороз. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сначала молодой человек отказался от госпитализации, сегодня он принял решение продолжать лечение под присмотром врачей в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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