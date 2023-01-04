04 января 2023

Секретарь СНБО Украины пригрозил Германии войной в случае отказа передать Киеву танки

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, военная подготовка, танк, полигон еланский, подготовка военных
Германия может получить войну на своей территории если не отправит танки Украине, считает Алексей Данилов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если Германия не передаст Украине танки, то рискует получить войну на своей территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Если господин [канцлер Германии Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру. Проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно», — передает слова Алексея Данилова telegram-канал «Политика страны».

При этом, секретарь СНБО Украины отметил, что остальные страны Европы понимают возможные последствия и поэтому начинают активно отправлять военную технику. «Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали это движение», — добавил Данилов.

Ранее URA.RU сообщало, что Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки «Леопард-2». При этом, украинские власти продолжают просить о поставках вооружения.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Киевские власти неоднократно просили страны Запада оказывать им финансовую и военную поддержку.

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Если Германия не передаст Украине танки, то рискует получить войну на своей территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона. «Если господин [канцлер Германии Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру. Проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно», — передает слова Алексея Данилова telegram-канал «Политика страны». При этом, секретарь СНБО Украины отметил, что остальные страны Европы понимают возможные последствия и поэтому начинают активно отправлять военную технику. «Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали это движение», — добавил Данилов. Ранее URA.RU сообщало, что Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки «Леопард-2». При этом, украинские власти продолжают просить о поставках вооружения. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Киевские власти неоднократно просили страны Запада оказывать им финансовую и военную поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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