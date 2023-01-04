Секретарь СНБО Украины пригрозил Германии войной в случае отказа передать Киеву танки

04 января 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Германия может получить войну на своей территории если не отправит танки Украине, считает Алексей Данилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Германия не передаст Украине танки, то рискует получить войну на своей территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона. «Если господин [канцлер Германии Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру. Проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно», — передает слова Алексея Данилова telegram-канал «Политика страны». При этом, секретарь СНБО Украины отметил, что остальные страны Европы понимают возможные последствия и поэтому начинают активно отправлять военную технику. «Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали это движение», — добавил Данилов. Ранее URA.RU сообщало, что Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки «Леопард-2». При этом, украинские власти продолжают просить о поставках вооружения. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Киевские власти неоднократно просили страны Запада оказывать им финансовую и военную поддержку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если Германия не передаст Украине танки, то рискует получить войну на своей территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона. «Если господин [канцлер Германии Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру. Проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно», — передает слова Алексея Данилова telegram-канал «Политика страны». При этом, секретарь СНБО Украины отметил, что остальные страны Европы понимают возможные последствия и поэтому начинают активно отправлять военную технику. «Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали это движение», — добавил Данилов. Ранее URA.RU сообщало, что Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки «Леопард-2». При этом, украинские власти продолжают просить о поставках вооружения. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Киевские власти неоднократно просили страны Запада оказывать им финансовую и военную поддержку.