В США признали успехи армии РФ в боях под Бахмутом 05 января 2023 в 00:50 Размер текста - 17 + Политическая элита США признает успехи армии России в спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия, по мнению США, в ходе спецоперации добивается все больших успехов в боевых действиях в районе Бахмута (Артемовск). Об этом рассказали представители американской политической элиты. «Однако россияне добились постепенно нарастающего прогресса. И мы считаем, что они продолжают добиваться постепенно нарастающего прогресса на этом [направлении]», — сообщил высокопоставленный политик, представляющий исполнительную власть Соединенных Штатов, слова которого передает агентство ТАСС. Он заключил, что Россия вложила «серьезные» усилия в работу на данном направлении. Ранее корреспонденты URA.RU сообщили об обстановке на соледарском направлении, где Вооруженные силы России достигают успехов. По словам журналистов, продвижение идет постепенно. Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о деталях работы войск в районе Бахмута. По его словам, продвижение осложняют сотни оборонительных линий Вооруженных сил Украины, передает RT. Россия, по мнению США, в ходе спецоперации добивается все больших успехов в боевых действиях в районе Бахмута (Артемовск). Об этом рассказали представители американской политической элиты. «Однако россияне добились постепенно нарастающего прогресса. И мы считаем, что они продолжают добиваться постепенно нарастающего прогресса на этом [направлении]», — сообщил высокопоставленный политик, представляющий исполнительную власть Соединенных Штатов, слова которого передает агентство ТАСС. Он заключил, что Россия вложила «серьезные» усилия в работу на данном направлении. Ранее корреспонденты URA.RU сообщили об обстановке на соледарском направлении, где Вооруженные силы России достигают успехов. По словам журналистов, продвижение идет постепенно. Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о деталях работы войск в районе Бахмута. По его словам, продвижение осложняют сотни оборонительных линий Вооруженных сил Украины, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям