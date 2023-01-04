В ЯНАО пациенты жалуются на отсутствие приема в поликлинике в праздничные дни

05 января 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Житель Надыма сообщил о невозможности попасть на прием к врачам в поликлинике Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Надыма (ЯНАО) сообщил о невозможности попасть на прием к врачам в поликлинике. Об этом он анонимно рассказал в паблике «Злой и добрый надымчанин» «ВКонтакте». «ЦРБ как всегда… Такой большой график опубликовали о работе ЦРБ в выходные дни… по итогу никто в поликлинике, кроме приемного покоя не работает. Все больные Надыма дружно ждут 6 числа, но что-то и тут сомнительно уже», — говорится в сообщении. В комментарии к сообщению пользователи пишут, что некоторые врачи ведут прием. Например, терапевт и хирург. При этом кабинет флюорографии будет работать только с 9 января. В департамент здравоохранения ЯНАО был направлен запрос. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО недовольны работой врачей. По их мнению, некоторые медицинские работники ставят неправильные диагнозы.

Житель Надыма (ЯНАО) сообщил о невозможности попасть на прием к врачам в поликлинике. Об этом он анонимно рассказал в паблике «Злой и добрый надымчанин» «ВКонтакте». «ЦРБ как всегда… Такой большой график опубликовали о работе ЦРБ в выходные дни… по итогу никто в поликлинике, кроме приемного покоя не работает. Все больные Надыма дружно ждут 6 числа, но что-то и тут сомнительно уже», — говорится в сообщении. В комментарии к сообщению пользователи пишут, что некоторые врачи ведут прием. Например, терапевт и хирург. При этом кабинет флюорографии будет работать только с 9 января. В департамент здравоохранения ЯНАО был направлен запрос. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО недовольны работой врачей. По их мнению, некоторые медицинские работники ставят неправильные диагнозы.